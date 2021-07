Tropické teploty vydrží do středy. Další tři týdny budou teplotně průměrné

V úterý se mohou teploty dostat k 31 stupňům Celsia v celém Česku, na jižní Moravě až ke 34 stupňům. Ve středu by se nad tropických 30 stupňů měl teploměr dostávat na východě země. Meteorologové od úterního večera očekávají ojediněle velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.

Ve zbytku týdne se teploty budou pohybovat kolem 25 stupňů Celsia, podobně to má být až do 8. srpna. „Teplotně očekáváme první týden předpovědi (12. července–18. července) mírně nadprůměrný, další tři týdny předpovědi by se měly pohybovat v mezích dlouhodobého průměru,“ uvedl ČHMÚ. Týdenní průměry nejnižších nočních teplot předpokládá v příštích čtyřech týdnech kolem 13 stupňů Celsia.

Předpověď počasí na další měsíc

„Srážkově očekáváme první týden předpovědi nadprůměrný, další tři týdny předpovědi průměrné,“ doplnili meteorologové. Pro období od 12. července do 8. srpna je průměrný úhrn srážek 77 milimetrů. Zatím nejvíc napršelo v roce 1981, kdy meteorologové naměřili 151 litrů na metr čtvereční. Nejméně srážek spadlo v roce 1990 s úhrnem 12 milimetrů.

Dlouhodobá průměrná teplota v Česku pro období příštích čtyř týdnů je 19,2 stupně Celsia. Podle záznamů vedených od roku 1941 bylo nejtepleji v roce 1994 s průměrem 22,4 stupně Celsia, dosud nejnižší průměr 15,5 stupně zaznamenali meteorologové v roce 1961.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.