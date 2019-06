Nejdřív neměla chodit, pak ani slyšet. Osmiletá Ella ale prognózám vzdoruje

Hned po porodu se maminka Elly od lékařů dozvěděla, že její dcera má rozštěp páteře. A že nejspíš nebude nikdy chodit. Díky cvičení a následné operaci se však dívce podařilo tuto chmurnou prognózu překonat. Nebyly to však jediné zdravotní potíže, kterým musela čelit.

Podezření, že Ella neslyší, rodiče získali v jejích devíti měsících. Děvčátko se totiž neotáčelo za zvukem. A lékaři jejich obavu potvrdili. „Začali jsme řešit naslouchátka, já jsem se učila znakovou řeč. Do té doby jsem na ní mluvila a netušila jsem, že pro mě něco takového bude existovat,“ přiblížila maminka Eva.



Ve třech a půl letech Ella podstoupila další vyšetření, při kterém lékaři odhalili anomálii vnitřního ucha. Sluch by jí mohl vrátit ušní implantát. Ella však tehdy nesplnila potřebná kritéria pro jeho získání. „Takže jsme jeli do pražské nemocnice natěšení a odjížděli se slzami v očích, že se nedá nic dělat,“ popsala maminka.

Za další rok a půl tak rodiče zkusili štěstí znovu. Lékaři jim tentokrát řekli, že by se o zavedení ušního implantátu pokusili. Rodiče proto poslali žádost na pojišťovnu, kde je čekalo další zklamání - po měsících čekání pojišťovna žádost zamítla. „Řekli, že Ellinka z toho nebude mít žádný užitek,“ nedokáže i dnes pochopit maminka Eva.

Důvodem byl i relativně vysoký věk dívky. Kochleární implantáty se totiž podle přednosty Kliniky ORL motolské nemocnice Jiřího Skřivana pacientům, kteří se bez sluchu narodili, musí voperovat co možná nejdříve. „Optimální benefit je u dítěte, které implantát dostane do obou uší v roce věku. Pak užitek postupně klesá,“ vysvětlil.

Rodiče se odvolali, pak zkusili přejít k jiné pojišťovně. Stanovisko však zůstalo stejné. Lékaři však pomoci chtěli. „Stála proti ní spousta věcí. Vycházel jsem však z toho, že určitě by jí to nezhoršilo život. Mohlo to být jedině lepší, nebo stejné,“ popsal Skřivan.

Rodina proto ve spolupráci s nadací Dar sluchu uspořádala veřejnou sbírku. Za necelý rok vybrala téměř 700 tisíc korun. „Byli jsme vděční za každou korunu. Protože těch lidí bylo strašně moc. A posílali i ti, kteří jsou na tom sami špatně, kteří například mají svalovou dystrofii. Dávali nám peníze a sami mají postižené děti,“ dojalo maminku Elly.



Lékaři rodinu upozornili, že operace se nemusí vydařit - byla například šance, že nezavedou implantát tam, kam by potřebovali. Zákrok však v Motole proběhl v pořádku. Ani tak zatím Ella nemá vyhráno - zda bude slyšet, se rodina dozví nejdříve za měsíc, po prvním nastavování implantátu.

„Bude to dlouhá cesta, ale pro Ellenku by hodně znamenalo i kdyby ze začátku slyšela pouze zvuk projíždějícího auta nebo tramvaje. Držme jí všichni palce.” zakončuje ředitelka Nadačního fondu Dar sluchu Gabriela Dänemarková.