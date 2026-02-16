Kratom málem zabil 16letou dívku. Zachránila ji až transplantace na IKEMu

Dívce život zachránil chirurg Jiří Froněk. „Zkolabovala, odvezli ji do nemocnice a následně do IKEM, kde podstoupila transplantaci jater,“ uvedl pro redakci SinMed.cz nejmenovaný zdroj.
To, že k případu došlo a dívce byla transplantována játra od její matky, redakci potvrdil přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM, profesor Jiří Froněk. „Ano, stalo se to, více se k tomu vyjadřovat nemohu,“ řekl pro SinMed.cz.
„Chci varovat před jeho užíváním“
Chirurg podle serveru potvrdil, že jaterní selhání dospívající dívky souviselo s užitím kratomu. „Opravdu chci varovat před jeho užíváním. Je nesmírně důležité, aby si lidé uvědomili, o jak nebezpečnou látku se jedná, a jaké následky může mít pro jejich zdraví,“ uvedl podle serveru SinMed.cz.
Server také popsal příběh studenta Jiřího Z. „Kratom jsem měl všehovšudy dvakrát. Poprvé to bylo v pohodě, něco jako silné kafe. Podruhé jsme si ho dali výrazně víc, a to už bylo špatné. Motala se mi hlava, bylo mi hodně zle, na zvracení i na omdlení,“ přiblížil.
Právě kvůli těmto stavům podle serveru se k látce už nevrátil. „Normálně jsem se bál, byly to hrozné stavy,“ dodal.
Seznam psychomodulačních látek
Vláda počátkem loňského září zařadila kratom a jeho extrakt na nový seznam psychomodulačních látek. Jeho prodej je od ledna možný pouze v licencovaných obchodech.
Ačkoliv prodejci vnímají státem nastavená pravidla, jež mají především zabránit prodeji kratomu nezletilým a za jejich porušení hrozí až desetimilionová pokuta, jako přísná, rámcově s nimi souhlasí. Na dodržování regulace dohlíží Státní zemědělská a potravinářská inspekce.