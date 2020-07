Soud o Cimrmany: Videojournal prohrál, musí doložit práva ke zveřejnění videí

V roce 2017 se Filip Smoljak, který získal po úmrtí otce čtvrtinu autorských práv (má tři sourozence), dotázal jednatelky Originálního videojournalu Jarmily Konířové, zda ví o tom, že záznamy patnácti divadelních her „Cimrmanů“ natočené touto firmou (vyšly na DVD, vysílá je Česká televize) jsou k dispozici volně na YouTube.



„Sdělila mu, že je všechno v pořádku. Dokonce to tady mohu ocitovat: Pokusím se odpovědět na Vaše dotazy stran umístění záznamů her Divadla Járy Cimrmana na YouTube. Záznamy byly na kanále umístěny na základě smlouvy, která opravňuje Originální videojournal k šíření těchto záznamů. Důvodem pro jejich umístění bylo eliminovat vysílání neoprávněných nahrávek,“ uvedl před soudem Smoljakův advokát Michal Šalomoun.



Když chtěl jeho klient smlouvu vidět, firma to odmítla. „Dozvěděl se, že tam je doložka mlčenlivosti. Žalobce se nyní domáhá toho, aby mu žalovaná ukázala, zda má oprávnění umísťovat záznamy her na internet. Nebo aby mu sdělila a předala patřičné dokumenty o tom, že toto oprávnění delegovala na někoho jiného,“ shrnul podstatu sporu Šalomoun.

„Žalobce chce mít jasno, zda to, co se na internetu s těmito konkrétními záznamy děje, tak zda se děje po právu, nebo ne. Mohli jsme to zvládnout bez soudního sporu, ale účastníci jsou už tak zaťatí, že k sobě nemají důvěru,“ dodal.



Společnost Originální videojournal tvrdí, že s videozáznamy divadelních her na YouTube nemá nic společného. V červnu je na této platformě dokonce nechala smazat, ale před třemi týdny se tam znovu objevily (v době vydání tohoto článku byly videozáznamy dostupné). Právní zástupce společnosti minulý měsíc uvedl, že firma zveřejnění nahrávek strpěla a neměla z nich žádný příjem.

„Žaloba není důvodná. Na YouTube jsme záznamy neumístili, nemáme z toho žádnou odměnu. Nebylo prokázáno, že žalovaná zasáhla do práv žalobce, navrhuji žalobu zamítnout,“ prohlásila advokátní koncipientka Romana Tkáčová, která ve středu u soudu Originální videojournal zastupovala. Odmítla, že má Smoljak na informace ze smlouvy nárok.

Cimrmani „hráli“ v soudní síni. Soudce během jednání přehrával části videí z YouTube a z DVD. Videozáznamy se shodovaly a jde tedy o nahrávky, které patří společnosti Originální videojournal (ilustrační foto)

Soudce Filip Liška se ale režisérova syna zastal. „Žalovaná je povinna do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku sdělit informace o tom, zda disponuje oprávněním umístit na internet zvukovoobrazové záznamy uvedených předmětů ochrany, a pokud ano, doložit kopii smluv, případně jiných dokumentů, na základě kterých žalovaný toto dovozuje,“ rozhodl soudce. Totéž platí i pro případ, že firma někomu k publikací těchto záznamů poskytla sublicenci.



Podle soudu Smoljak oprávněně spatřuje ve volném zpřístupnění děl na internetu ohrožení svých autorských práv a podle autorského zákona má právo požadované informace ze smluv znát.



„Nejde o peníze, jen o to, kdo provozuje Cimrmanův kanál na YouTube. Nikdy jsem ani neusiloval o to, aby byly záznamy her staženy. Naopak, iniciativa zveřejnit je a bezplatně je šířit bez reklamy přišla v minulosti ode mne,“ uvedl už dříve Smoljak. Středečního jednání se neúčastnil.



Jeho advokát je s rozsudkem spokojen. Protistrana se může proti verdiktu odvolat. „Asi to uděláme, ještě se musíme poradit,“ řekla po jednání Tkáčová.