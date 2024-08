VIDEO: Dítě vyskočilo z rozjíždějícího se vlaku, matka ho totiž nestíhala

České dráhy uvedly, že již zahájily interní šetření ke zjištění příčin a případnému přijetí opatření s cílem trvale zvyšovat bezpečnost drážní dopravy.

Podle autora videa se žena s dětmi snažila nastoupit do už rozjíždějícího se rychlíku R 923 Krakonoš, který jel z Prahy do Trutnova.

Podle videa je zřejmé, že jedno z dětí vlak doběhlo a zbytek skupinky nestíhal, proto se dítě rozhodlo z rozjetého vlaku vystoupit.

Podle Českých drah o incidentu vlakvedoucí nevěděl.

„Stejně jako v případě jiných podobných událostí zahajujeme interní šetření ke zjištění příčin a případnému přijetí opatření s cílem trvale zvyšovat bezpečnost drážní dopravy. O součinnost jsme požádali i Správu železnic, včetně stažení a poskytnutí kamerových záznamů, které by tuto událost měly zachycovat,“ uvedl Filip Medelský z oddělení komunikace.

Dopravce zároveň apeluje na cestující, aby při nástupu a výstupu vždy dbali zvýšené opatrnosti, pokynů dopravce a jeho zaměstnanců a respektovali varovnou signalizaci u dveří.

„Jakákoliv snaha nastoupit nebo vystoupit do/z jedoucího vlaku je vysoce riskantní, nezřídka končí zraněními, někdy bohužel i těžkými,“ doplnil Medelský

Vyskakovat z rozjetého vlaku nenapadá pouze děti. V roce 2019 na Ostravsku vyskočil z jedoucího vlaku devětatřicetiletý strojvůdce, který cestoval do práce.

Na trati mezi Bohumínem a státní hranicí vyskočil v padesátikilometrové rychlosti. S četnými zraněními ho záchranná služba odvezla do nemocnice. Důvodem měla být obava, že přijede pozdě do práce, neboť nastoupil do špatného vlaku.