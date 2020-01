Postižené ženě sebrali dítě skoro bez ptaní, zastat se jí musela ombudsmanka

V tiskové zprávě to uvedl Stanislav Biler z kanceláře veřejného ochránce práv. Soud po odvolání po více než roce svěřil dítě do péče matky, kdy matku nakonec podpořil i OSPOD.

Žena, která dala podnět ombudsmance, žije s diagnostikovanou dětskou obrnou, kvůli které má sníženou pohyblivost. Pohyb však podle ombudsmanky zvládá bez opory a ve známém prostředí bez doprovodu. Před porodem žila s otcem u jeho rodičů, otec sám je také zdravotně postižený. Po porodu žena i babička podaly návrh na svěření dítěte do péče, soud se přiklonil na stranu babičky, což doporučoval i OSPOD.

„OSPOD navrhl svěření nezletilého do péče babičky zejména s ohledem na závěry znaleckého posudku. V této souvislosti bych chtěla zdůraznit, že rolí kolizního opatrovníka v soudním řízení je formulovat své vlastní návrhy. Názor na věc by si měl tedy učinit na základě poznatků z vlastní činnosti a znalecký posudek by neměl být hlavním důvodem pro vytvoření jeho stanoviska,“ uvedla Šabatová.

Nelze podle ní navíc ani říct, že by ze znaleckého posudku vyplývalo, že matka není schopna péče o dítě. „Znalkyně požadovaly, aby matka měla k dispozici neustálou podporu blízké osoby. Za této situace měl OSPOD spíše hledat vhodná řešení, jak matce v tomto případě podporu zajistit. Z šetření však vyplývá, že OSPOD žádná taková řešení nehledal,“ uvedla ombudsmanka.

Matka přitom od počátku navrhovala, že bude s dítětem u svých rodičů, kteří s tím souhlasili. Upravili pro ni část domu a připravili tak potřebné zázemí.

Šabatová uvedla, že se OSPOD dopustil závažného pochybení, když nezohlednil zdravotní postižení matky. Podle Šabatové ženě nedal možnost, aby projevila své rodičovské schopnosti a neposkytl jí dostatečnou pomoc a podporu s ohledem na její zdravotní omezení. „Postupoval tak v rozporu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, podle které dítě nesmí být za žádných okolností odděleno od rodičů z důvodu jeho zdravotního postižení nebo zdravotního postižení jednoho či obou rodičů,“ uvedla Šabatová.

Soud po odvolání po více než roce svěřil dítě do péče matky, kdy matku nakonec podpořil i OSPOD. Matka také navázala spolupráci s oblastní charitou, která jí s péčí pomáhá. Současně získala její případ na starosti jiná sociální pracovnice. OSPOD provedl i nová šetření, ve kterých neshledal v péči matky žádné nedostatky, uvedla v tiskové zprávě ombudsmanka.