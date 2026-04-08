Česko čelí tiché krizi. Počet psychologů a psychiatrů je podle odborníků až třikrát nižší, než doporučuje Světová zdravotnická organizace. Na vyšetření se čeká měsíce. A situace se dál zhoršuje. „Následujeme trend celé Evropy. Covid, válka na Ukrajině i tlak sociálních sítí výrazně zhoršily psychiku lidí, hlavně mladých,“ říká v rozhovoru pro zpravodajský portál iDNES.cz Dita Protopopová, národní koordinátorka politiky duševního zdraví.
Paradoxem podle ní je, že Česko kvalitní odborníky i moderní léčbu má. Problém je jinde. „Máme velmi dobré vzdělávání i moderní metody. Ale systém péče je mnoho let pozadu za zeměmi, které dlouhodobě budují komunitní služby,“ vysvětluje. V minulosti byl u nás kladený důraz na rozšiřování sítě psychiatrických hospitalizačních zařízení – jenomže s vývojem medicíny přišla na kdysi neřešitelná psychická onemocnění nová farmakologická léčba a nutnost hospitalizace tak odpadla.
Dnes v Česku pak chybí dle Protopopové nejvíce právě podpůrné komunitní služby. Pacienti často nedostávají komplexní pomoc. „Člověk nepotřebuje jen léky. Potřebuje psychoterapii, pomoc s bydlením, prací. A to dnes musí složitě shánět sám,“ popisuje.
Dítě v krizi? Pomoc musí přijít hned
Největší tlak je aktuálně u dětí a dospívajících. Sebepoškozování nebo úzkosti už nejsou výjimkou. Proto je vedle výrazného rozšíření prevence cílem změn také, aby se potřební dostali k pomoci okamžitě.
„Když rodič zjistí problém, měl by se obrátit třeba na praktického lékaře. A ten musí vědět, kam dítě nasměrovat,“ říká koordinátorka. Součástí systému mají být i krizové linky nebo specializovaná centra. Například v Praze funguje zařízení, kde se adolescent dostane k péči prakticky ihned a odborníci se mu jsou schopni věnovat až několik týdnů.
„Potřebujeme tyto služby rozšířit po celé republice. Chceme, aby v každém kraji bylo takové centrum akutní péče. Plán do roku 2030 je zřídit je aspoň ve třech krajích a pak postupovat dál,“ avizuje Protopopová.
Psychiatr není jediná cesta
Další stranou problému je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Dlouhodobě v Česku chybí například kliničtí psychologové. V našem vzdělávacím systému se člověk stane klinickým psychologem až zhruba dvanáct let od zahájení vysoké školy.
Podle Dity Protopopové ale není řešením snižovat nároky na vzdělání psychologických nebo psychiatrických profesí. „Musíme lépe využít i jiné profese – sestry, sociální pracovníky nebo terapeuty. Psychiatr by pak řešil jen ty nejsložitější případy,“ vysvětluje. Model už funguje například v centrech duševního zdraví, kde se o pacienta stará celý tým.
Časově dosažitelnější bývá terapeutická péče v soukromém sektoru. Tam ale stojí psychoterapie kolem tisíce korun za sezení. “Kvalitních terapeutů je dost, ale problém je finanční dostupnost. Hledáme cesty, jak lidem péči více zpřístupnit,“ říká. Pomoci mají například příspěvky zdravotních pojišťoven nebo nové modely podpory.
Politická shoda a plán do roku 2030
Protopopová věří, že změny přetrvají i po volbách. „Všichni cítí duševní zdraví jako velkou urgenci. Nevymýšlíme kolo v Čechách – jsme plně kompetentní s doporučeními WHO a tím, co funguje v okolních státech. Intenzivně komunikujeme, chodíme na stáže ven, díváme se, co by šlo přenést. Pokud v tom budou chtít následující vlády pokračovat, věřím, že nasednou na to, co funguje. My budeme postupně celý plán vyhodnocovat.“
Do dvou let se počítá s otevřením 25 nových center duševního zdraví. „Zjišťujeme situaci, máme zmapovaný personál. Jsme nohama na zemi – nepředstavujeme si, že do roku 2030 všechno vyřešíme. Potřebujeme ale dát dobrý základ na dlouhodobá řešení, zefektivnit vzdělávání, dostat víc lidí do systému. A zároveň ošetřit největší urgence, které tu máme.“
Co je peer podpora a proč může pomoct lidem s duševním onemocněním? Jak se změní role praktických lékařů? A proč nestačí jen přidat peníze, ale je potřeba změnit celý systém? I na to odpovídala Dita Protopopová v Rozstřelu.