Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoci se musí rychleji, říká Protopopová

Elen Černá
Nedostatek psychologů, měsíce čekání na péči a rychle rostoucí problémy hlavně u mladých. Český systém duševního zdraví naráží na své limity. Podle národní koordinátorky Dity Protopopové je řešení během na dlouhou trať, ale některé změny musí přijít okamžitě.

Rozstřel

Česko čelí tiché krizi. Počet psychologů a psychiatrů je podle odborníků až třikrát nižší, než doporučuje Světová zdravotnická organizace. Na vyšetření se čeká měsíce. A situace se dál zhoršuje. „Následujeme trend celé Evropy. Covid, válka na Ukrajině i tlak sociálních sítí výrazně zhoršily psychiku lidí, hlavně mladých,“ říká v rozhovoru pro zpravodajský portál iDNES.cz Dita Protopopová, národní koordinátorka politiky duševního zdraví.

Paradoxem podle ní je, že Česko kvalitní odborníky i moderní léčbu má. Problém je jinde. „Máme velmi dobré vzdělávání i moderní metody. Ale systém péče je mnoho let pozadu za zeměmi, které dlouhodobě budují komunitní služby,“ vysvětluje. V minulosti byl u nás kladený důraz na rozšiřování sítě psychiatrických hospitalizačních zařízení – jenomže s vývojem medicíny přišla na kdysi neřešitelná psychická onemocnění nová farmakologická léčba a nutnost hospitalizace tak odpadla.

Psycholog, psychiatr nebo kouč. Kdo a jak léčí vaši duši

Dnes v Česku pak chybí dle Protopopové nejvíce právě podpůrné komunitní služby. Pacienti často nedostávají komplexní pomoc. „Člověk nepotřebuje jen léky. Potřebuje psychoterapii, pomoc s bydlením, prací. A to dnes musí složitě shánět sám,“ popisuje.

Dítě v krizi? Pomoc musí přijít hned

Největší tlak je aktuálně u dětí a dospívajících. Sebepoškozování nebo úzkosti už nejsou výjimkou. Proto je vedle výrazného rozšíření prevence cílem změn také, aby se potřební dostali k pomoci okamžitě.

Hostem pořadu Rozstřel je MUDr. Dita Protopopová, národní koordinátorka politiky duševního zdraví.
„Když rodič zjistí problém, měl by se obrátit třeba na praktického lékaře. A ten musí vědět, kam dítě nasměrovat,“ říká koordinátorka. Součástí systému mají být i krizové linky nebo specializovaná centra. Například v Praze funguje zařízení, kde se adolescent dostane k péči prakticky ihned a odborníci se mu jsou schopni věnovat až několik týdnů.

„Potřebujeme tyto služby rozšířit po celé republice. Chceme, aby v každém kraji bylo takové centrum akutní péče. Plán do roku 2030 je zřídit je aspoň ve třech krajích a pak postupovat dál,“ avizuje Protopopová.

Psychiatr není jediná cesta

Další stranou problému je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Dlouhodobě v Česku chybí například kliničtí psychologové. V našem vzdělávacím systému se člověk stane klinickým psychologem až zhruba dvanáct let od zahájení vysoké školy.

Podle Dity Protopopové ale není řešením snižovat nároky na vzdělání psychologických nebo psychiatrických profesí. „Musíme lépe využít i jiné profese – sestry, sociální pracovníky nebo terapeuty. Psychiatr by pak řešil jen ty nejsložitější případy,“ vysvětluje. Model už funguje například v centrech duševního zdraví, kde se o pacienta stará celý tým.

Moderní péče o psychiku. Ve VFN otevřeli centrum léčby duševního zdraví

Časově dosažitelnější bývá terapeutická péče v soukromém sektoru. Tam ale stojí psychoterapie kolem tisíce korun za sezení. “Kvalitních terapeutů je dost, ale problém je finanční dostupnost. Hledáme cesty, jak lidem péči více zpřístupnit,“ říká. Pomoci mají například příspěvky zdravotních pojišťoven nebo nové modely podpory.

Politická shoda a plán do roku 2030

Protopopová věří, že změny přetrvají i po volbách. „Všichni cítí duševní zdraví jako velkou urgenci. Nevymýšlíme kolo v Čechách – jsme plně kompetentní s doporučeními WHO a tím, co funguje v okolních státech. Intenzivně komunikujeme, chodíme na stáže ven, díváme se, co by šlo přenést. Pokud v tom budou chtít následující vlády pokračovat, věřím, že nasednou na to, co funguje. My budeme postupně celý plán vyhodnocovat.“

Do dvou let se počítá s otevřením 25 nových center duševního zdraví. „Zjišťujeme situaci, máme zmapovaný personál. Jsme nohama na zemi – nepředstavujeme si, že do roku 2030 všechno vyřešíme. Potřebujeme ale dát dobrý základ na dlouhodobá řešení, zefektivnit vzdělávání, dostat víc lidí do systému. A zároveň ošetřit největší urgence, které tu máme.“

Co je peer podpora a proč může pomoct lidem s duševním onemocněním? Jak se změní role praktických lékařů? A proč nestačí jen přidat peníze, ale je potřeba změnit celý systém? I na to odpovídala Dita Protopopová v Rozstřelu.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Co se děje tak urgentního? diví se Matocha na jednání Rady ČT o změnách v poplatcích

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

Rada České televize ve středu na mimořádném zasedání jedná o zvažovaných změnách placení koncesionářských poplatků, které chtějí předložit poslanci vládní koalice. Předseda rady Karel Novák už dříve...

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Ilustrační snímek

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut. Vyžádala si tři zraněné včetně dítěte, na místo letěl vrtulník záchranné služby. Dálnice byla ve směru...

8. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  10:28

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Centrální stavební úřad pro celé území Brna vznikl v budově bývalé pošty v Orlí...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie podle všeho souvisí s dnešním zadržením sedmi lidí kvůli podezření na...

8. dubna 2026  10:26

Žena chtěla ukončit život skokem do řeky, z ledové vody ji vytáhl strážník

Hlídka přerovských strážníků se pokoušela s ženou stojící za zábradlím mostu...

Dramatické chvíle zažila během své služby hlídka městské policie v Přerově, která narazila na ženu stojící na jednom z tamních mostů s úmyslem skočit do řeky Bečvy. To nakonec skutečně udělala,...

8. dubna 2026  10:24

Operace Masquerade. Zpravodajci zasáhli proti ruským hackerům napojeným na GRU

Kybernetické cvičení Locked Shield 2019 v Estonsku

Zasáhli jsme proti hackerům napojeným na ruskou rozvědku GRU, hlásí české Vojenské zpravodajství. V rámci mezinárodní operace pod vedením americké FBI v kyberprostoru odstřihli síť zneužívanou ke...

8. dubna 2026  10:24

Svoboda rodičky není absolutní, rozhodl Nejvyšší soud v kauze domácího porodu

ilustrační snímek

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud. Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky,...

8. dubna 2026  10:01,  aktualizováno  10:21

Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci

Do pátrání po seniorce se zapojili i policejní psi Nero a Rapp.

Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly kopřivy, tak se je vydala natrhat. Ale upadla v poli a nemohla se zvednout. Pátrací akce trvala až do...

8. dubna 2026  10:09

Požár zachvátil střechu radnice v Horních Měcholupech, úřad je do odvolání uzavřen

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Několik jednotek hasičů od časného rána zasahovalo u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 08:00 hasiči na síti X uvedli, že...

8. dubna 2026  6:41,  aktualizováno 

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

8. dubna 2026  2:35,  aktualizováno  9:58

Konečně nějaká dobrá zpráva, nutný je trvalý mír, reagují lídři na příměří

Sledujeme online
Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá...

8. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  9:53

