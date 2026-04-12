Stát mi dal vyznamenání, ale ne jistotu a podporu, říká Dita o životě s postižením

Tereza Tykalová
  17:29
Získala státní vyznamenání, přesto si není jistá, zda bude moci dál žít doma. Sedmatřicetiletá Dita Horochovská žije s neoperovatelným nádorem a je plně odkázaná na asistenci. Sama se nemůže najíst ani napít. Státní podpora jí však pokryje jen zlomek péče, kterou denně potřebuje.
Dita Horochovská (2025) | foto: FB Silou hlasu

Sedmatřicetiletá Dita Horochovská je plně odkázána na pomoc druhých. Žije s nezhoubným nádorem v páteři, který je kvůli svému umístění neoperovatelný. V důsledku onemocnění může hýbat pouze hlavou.

„Asistenci potřebuji ke svému fungování naprosto ve všem. Někdo mě musí obléct, umýt, posadit na vozík a převézt z místa na místo, protože sama vozík neovládám. Potřebuji pomoct s jídlem i pitím – zkrátka úplně se vším,“ popisuje Dita svůj každodenní život.

Zákeřná rakovina slinivky se vrátila. Lidé Václavovi přispívají na léčbu v Německu

Další zásadní zlom nastal před dvěma lety. Dita tehdy prodělala zápal plic a následně přestala sama dýchat. „Strávila jsem půl roku v nemocnici a od té doby jsem závislá na plicním ventilátoru. Kvůli němu musím být monitorovaná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ vysvětluje. Přiznává, že přijmout situaci, kdy sama nemůže dýchat, pro ni bylo psychicky velmi náročné.

Otevřeně mluví také o tom, že podpora od státu není podle ní dostatečná, především po finanční stránce. V současnosti pobírá příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti ve výši 27 tisíc korun měsíčně. Z této částky však musí hradit osobní asistenci, bez níž se neobejde.

„Kdybych nepracovala a neměla podporu rodiny, finančně bych nemohla fungovat. Musela bych žít v nějakém zařízení, kde by ke mně personál přišel jen několikrát denně. V podstatě bych jen ležela a určitě bych nemohla vést tak aktivní život jako teď,“ říká. Největší tíhu pro ni představují právě náklady na asistenci, která je pro její život zásadní.

Kvůli otravě krve přišla o obě nohy. K samostatnosti pomohou protézy i vozík

Její zkušenost potvrzuje i výzkum organizace PAQ Research. Ten upozorňuje, že částka, na kterou mají lidé s nejtěžší formou postižení nárok, pokryje přibližně šest hodin asistence denně. Klienti, jako je Dita, však potřebují péči v mnohem větším rozsahu – a ne vždy jim ji může zajistit rodina. Podle výzkumu by více hodin asistence potřebovaly až dvě třetiny respondentů.

Státní vyznamenání má, jistoty ne

Dita Horochovská je předsedkyní a spoluzakladatelkou neziskové organizace Sílou hlasu, prostřednictvím které pomáhá dalším lidem bojovat za jejich práva a důstojnost. V rámci projektu se věnuje technologiím, které lidem s poškozením jemné motoriky horních končetin umožňují lépe komunikovat svá přání a potřeby a samostatněji zvládat některé běžné činnosti.

„Jsem ráda, že se díky tomu mohou vracet do běžného života. Někteří si najdou práci, získají víc prostředků na asistenci i na svůj osobní rozvoj,“ dodává předsedkyně Síly hlasu.

Česko selhává v péči o lidi s nejtěžším postižením, na pomoc čekají i roky

Za své aktivity získala Dita v roce 2024 od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání. „Získala jsem sice státní vyznamenání, ale stát mi nedokáže dát žádnou další podporu, která by mi pomohla v běžném životě víc fungovat,“ upozorňuje Horochovská.

Stejně jako většina respondentů zmíněného výzkumu se i ona obává budoucnosti. „Mezi moje největší obavy patří, že bych nemohla dál žít doma a musela bych nastoupit do nějakého zařízení. Nebyla bych schopná fungovat tak jako teď,“ vysvětluje.

Dita však není sama. Podle dat Národní rozpočtové rady pobíralo v roce 2025 příspěvek na péči v nejvyšším stupni závislosti v Česku přibližně 50 až 60 tisíc lidí. Vzhledem ke stárnutí populace bude toto číslo podle odborníků pravděpodobně dále růst.

Co bude dál?

Na problém upozorňuje také organizace Asistence prostřednictvím kampaně „Co bude dál?“, která poukazuje na nedostatky systému dlouhodobé péče a na nedůstojné životní podmínky lidí s nejtěžším postižením i jejich rodin.

„V praxi to znamená, jestli se můžu napít, když potřebuji. Jestli mám u sebe asistenta, který mi pomůže na toaletu. Jestli budu moct jít ven, nebo strávím život mezi čtyřmi stěnami. To je otázka svobody a důstojnosti,“ říká sebeobhájce a člověk s postižením Michal Prager.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že téma dlouhodobé a terénní péče patří mezi jeho hlavní priority. „Rádi bychom toto téma v rámci volebního období dotáhli do konce,“ uvedl za ministerstvo Karel Trpkoš.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

Írán může být zničen během jediné noci, možná se to stane v úterý, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump řekl v pondělí, že Írán může být zničen během jediné noci. A možná se to stane v úterý v noci, řekl na tiskové konferenci v Bílém domě. Americký ministr obrany Pete...

Odklízení sněhu i ledovka. Navzdory průměrné zimě si mnohá města připlatila

Odklízení sněhu v ulicích měst byl tuto zimu leckdy o něco náročnější než v...

Jen třináct dní se sněhovou pokrývkou zaznamenali v průběhu této zimy meteorologové na stanici v Ostravě-Porubě. Dlouhodobý roční průměr totiž činí zhruba 21 dnů. Pro některá města v Moravskoslezském...

Odvolily dvě třetiny lidí, rýsuje se rekordní účast. Maďarsko vybírá parlament

Přímý přenos
Volební fronty na gymnáziu Jánose Xántuse (12. dubna 2026)

Maďarští voliči od nedělních šesti hodin ráno rozhodují, zda v čele země zůstane premiér Viktor Orbán, nebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník, následně kritik, a nyní hlavní oponent Péter...

12. dubna 2026,  aktualizováno  17:20

H&M bojuje o návrat na výsluní. Hledá rovnováhu mezi cenou, kvalitou a rychlostí

Logo H&M

Kdysi nejhodnotnější švédská firma hledá cestu k růstu. Ačkoliv módní gigant H&M zlepšuje ziskovost a snižuje zásoby, na klíčový důkaz obratu – trvalý růst tržeb – stále marně čeká. Společnost od...

12. dubna 2026

Bez plotu či psa ani korunu. Stát nebude proplácet chovatelům roztrhané ovce

Premium
Dvojí ochrana. Chovatelé ovcí dostávají nyní peníze i na nákup psů. Do budoucna...

Bez psa a plotu ani korunu. Stát přestane hradit roztrhané ovce bez zabezpečení. Éra, kdy stát bez řečí proplácel každou vlkem zakousnutou ovci, i když ji majitel nechal napospas osudu, končí....

12. dubna 2026

Pavlova kritika Trumpa je politováníhodná, nejde o postoj vlády, zní z ministerstva

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)

Představitelé ministerstva zahraničí se rozhodli veřejně distancovat od kritiky, kterou proti šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi vznesl ve středu český prezident Petr Pavel. Podle vyjádření...

12. dubna 2026  13:58,  aktualizováno  16:59

Netradiční sport na obzoru, Japonci závodí na kancelářských židlích

Nejtěžší nový sport v Japonsku: závody na kancelářských židlích

Žádná kola, lyže nebo běh. Japonsko žije neotřelou zábavou, kterou představují závody na kancelářských židlích. Ačkoli se na první pohled jedná o nenáročnou aktivitu, účastníci jsou v týmu schopni na...

12. dubna 2026  16:32

Požár roubenky na Frýdecko-Místecku způsobil třímilionovou škodu i evakuaci

Hasiči na Frýdecko-Místecku v obci Dobrá zasahovali u požáru roubenky. (12....

Požár neobydlené roubenky v Dobré na Frýdecko-Místecku, který vypukl v neděli ráno, způsobil škodu tři miliony korun. Na místě zasahovalo sedm hasičských jednotek a policie evakuovala i dva obyvatele...

12. dubna 2026  16:17

Na Blanensku hoří až čtyři hektary lesa, komplikací je pro hasiče nedostupný terén

Lesní požár v okrese Blansko. (12. dubna 2026)

S lesním požárem bojují hasiči u Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko. Zásah jim na místě komplikuje těžko přístupný terén. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jana Dvořáka zasáhl oheň dle údajů...

12. dubna 2026  14:46,  aktualizováno  16:03

Jsme připraveni pomoci urovnat konflikt na Blízkém východě, sdělil Putin Íránu

Vladimír Putin

Rusko je připraveno napomoci k urovnání konfliktu na Blízkém východě, uvedl ruský prezident Vladimir Putin v nedělním telefonickém rozhovoru s íránským protějškem Masúdem Pezeškjánem. Ten podle...

12. dubna 2026  15:57

Trump nařídil blokádu Hormuzského průlivu. Írán obvinil z vydírání

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump v neděli oznámil, že námořnictvo Spojených států zahájí blokádu Hormuzského průlivu a že mu nařídil zadržovat v mezinárodních vodách lodě, které za plavbu touto trasou...

12. dubna 2026  7:05,  aktualizováno  15:46

Podle Schillerové vláda dál počítá se stropem důchodového věku na 65 letech

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...

Vláda dál počítá se zastropováním důchodového věku na 65 letech. Strop zavede spolu s úpravou dřívějších penzí pro náročné profese. V nedělní debatě České televize to řekla ministryně financí Alena...

12. dubna 2026  15:16

