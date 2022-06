Brusel se obává, aby znovu nepadla vláda, říká europoslankyně Charanzová

Českem v posledních dnech hýbe korupční kauza kolem hnutí STAN. Informovala o ní i zahraniční média, která ji dávají do souvislosti s blížícím se startem českého předsednictví. Jak moc kauza rezonuje v Bruselu?

Určitě je to téma, o kterém se tu v posledních dnech mluví. Pokud jeden z nejvlivnějších mužů vládní strany (náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček, pozn. red.) skončí ve vazbě, tak to pochopitelně vrhá stín na celou vládu. Vznikají otázky, jak v této situaci Česko předsednictví zvládne.

Je zvykem, že před předsednictvím jezdí vládní ministři do Bruselu, kde se scházejí s europoslanci a dalšími klíčovými lidmi. K tomu však tentokrát nedošlo.