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Konec učení na dálku, pokus z covidu nevyšel. Plaga: Školy mohou pokračovat

Josef Dyntr
Markéta Lankašová
,
  16:32
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií
Vychytávka z dob pandemie, výuka na dálku, pro několik desítek dětí až do letošního června pokračovala dál. Žáci se mohli učit převážně z domova, se spolužáky se scházeli občasně, většinou ve formě výletů či expedic. Letos v květnu tento pokusný režim ministerstvo ukončilo. Na resort školství podala žalobu Expediční ScioŠkola, která musela kombinovanou výuku zastavit. Tu ale soudy zamítly.

Žalobu nejdříve zamítl městský soud v Praze, kasační stížnost následně v polovině srpna také Nejvyšší správní soud. Podle verdiktu instituce sice byla žaloba oprávněná, nicméně ministerstvo školství zastavením testování nic neporušilo.

Expediční ScioŠkola fungovala do června 2026 na principu střídání online výuky a expedic, ministerstvo školství tím umožnilo ověřit, jestli může být takový režim pro děti vhodný. Původně mělo ověřování trvat do června 2028.

Tři týdny doma, pak výlet. Ministerstvo zrušilo testování distanční výuky

„Když jsem se v květnu letošního roku dozvěděla, že si od září budu zvykat na nový kolektiv a k tomu se připravovat na přijímací zkoušky, byl to pro mě šok. Zažila jsem zde inspirativní prostředí, které bych přála i dalším. A proto bych byla ráda, kdyby tento způsob výuky zůstal,“ sdílela své zkušenosti deváťačka Anna, která si musela stejně jako dalších 70 dětí hledat novou školu.

ScioŠkola byla na distanční výuce postavená, fungovat mohla právě díky pokusnému testování. A to byl podle ministerstva školství problém. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se ověřování jmenovalo pokusné právě proto, že „se něco zkoušelo a byla tak možnost to na základě průběžného vyhodnocení kdykoliv ukončit“. Školy tak na těchto základech neměly stavět trvalé fungování škol.

Komunikace škol nebyla fér, říká Plaga

„Pokusné ověřování skončilo mým rozhodnutím a já si za ním stojím. U středních škol jsme měli pozitivní zjištění o vlivu kombinované výuky, u základních se nám to datově nepodařilo podložit. Jsem rád, že Nejvyšší správní soud potvrdil, že jsme takto postupovat mohli,“ uvedl Plaga na středeční schůzi školského výboru v Poslanecké sněmovně.

To jsme nečekali, kritizují experti rozpočet školství. Vyjednám víc, slibuje Plaga

Šéf resortu školství si stěžoval také na komunikaci škol ohledně pokusného ověřování a jeho ukončení. „Nepřijde mi fér neříkat rodičům, že může testování kdykoliv skončit. A zároveň poté, co jsme ho skutečně zastavili, tvrdit, že škola končí a může za to ministerstvo školství. Škola nekončí, může nadále fungovat podle školních osnov, akorát už ne v režimu kombinační výuky,“ doplnil Plaga.

Michaela Klapková Matoušová z Expediční ScioŠkoly oponovala, že o pokusném ověřování rodiče vždy informovali. „Ano, škola nekončí, to je spíše nějaká zkratka. Nabídli jsme rodičům možnost pokračovat, ale končí pro ně možnost být součástí této školy. Například proto, že nejsou v místě bydliště, kde by jim to dávalo smysl. Chtěli jsme od počátku fungovat legálně, ale podmínky se časem dost měnily,“ vysvětlovala na školském výboru s tím, že by byla ráda, kdyby ministerstvo školství alespoň použilo všechna data, která škola shromáždila během šestiletého ověřování.

Pokusné ověřování kombinované výuky začalo v základních, středních a základních uměleckých školách v reakci na zkušenosti s distanční výukou v době pandemie covidu-19 v únoru 2021. K letošnímu únoru do něj bylo zapojeno 23 škol. Rozhodnutím Plagy se další ověřování nepovoluje. Plaga navíc ve středu upozornil, že zastavil už prodlouženou lhůtu testování.

Soud odmítl žalobu kvůli kombinované výuce. Škola reagovala kasační stížností

Podle dat Českého statistického úřadu se individuálně, tedy v domácím vzdělávání, učí necelé procento všech žáků základních škol, jde zhruba o 7 600 žáků. Podle poslance Jana Berkiho (STAN) se z reakcí rodičů, jejichž děti studovaly na expedičních školách, dá usuzovat, že právě dětem v individuálním vzdělávání vyhovuje občasný kontakt s vrstevníky. „Možná je k věcné debatě, jestli možnosti individuálního vzdělávání společně s prvky setkávání se a socializace dětem neumožnit. Je potřeba ale vydefinovat, jak,“ přemítá Berki.

Takové debatě by se ministr Plaga, ale také třeba poslanec za Motoristy Matěj Gregor, předseda školského výboru Matěj Ondřej Havel (TOP 09) či lidovecký Marek Výborný nebránili.

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