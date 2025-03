Turek nevěří, že by Francouzi a Britové pomohli jadernými zbraněmi proti Rusku

Na oslavě osmi let televize XTV vystoupil i europoslanec Filip Turek. (22. března 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Europoslanec Turek na dané téma uvedl, že je nutné zrušit Green Deal. „My nemáme úplně jinou možnost, než mít dobré vztahy s USA, protože ono je to všechno o nějakém jaderném odstrašení a opravdu se mění světový řád. Může to být velmi nebezpečné,“ uvedl Turek.

Současně řekl, že v momentě, kdyby se začala rozpadat Severoatlantická aliance, tak nevěří, že by třeba Francie šla do jaderné třetí světové války proti Rusku. „Velká Británie vždycky zůstane po boku USA a stejně tak to udělá zbytek,“ doplnil Turek.

Podle Hladíka je těžké jednat s někým, kdo střílí a zabíjí nevinné lidi. „Je důležité, že dohoda musí být za účasti Ukrajiny. Je logické, že Ukrajina chce bezpečnostní záruky,“ uvedl ministr. Současně zdůraznil, že je důležité, aby dohoda byla férová.

„Rusko se nezalekne evropského zbrojení“

„Spravedlivá dohoda by byla, že Rusové z Ukrajiny odejdou. Rusko se nezalekne evropského zbrojení. Francie nepůjde do jaderné války,“ zdůraznil Turek. Podle něj Rusko mír nyní nechce. „Donald Trump je ve velmi těžké situaci. Rusové budou dělat problémy,“ podotkl europoslanec.

To, že Rusko nechce ukončit válku si myslí i ministr Hladík. Řeč poté přišla také na koalici ochotných a mírové dohody. „Je spousta věcí, co musíme vyřešit. Jenom říkám, neoslabujte Evropu. Jste evropský poslanec,“ pustil se poté Hladík do Turka.