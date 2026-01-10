Na Ukrajinu bych nejel, prohlásil Okamura. Svůj novoroční projev označil za skvělý

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zdůraznil, že je nutné podporovat Ukrajinu. „Myslím si, že pokud jde skutečně o mír a nikoliv o kapitulaci, tak je potřeba zbraně dodávat,“ komentoval Vystrčil.
SPD odmítáním zbraňové podpory Ukrajiny v boji proti ruské agresi nechce podle něj mírové řešení, ale kapitulaci napadené země.
„Máte v programovém prohlášení eliminaci rizik. Pokud chcete eliminovat rizika, tak podpořte Ukrajinu i v dodávkách zbraní,“ uvedl dále předseda Senátu.
Na jeho slova reagoval Okamura slovy, že SPD nepodporuje zasílání peněz Ukrajině a Ukrajincům. „Naopak ještě zpřísníme migrační zákon,“ zdůraznil šéf Sněmovny.
Proč se nadstandardně chovat k Ukrajině? Nejsme spojenci, odmítl Okamura Macinku
V pořadu také přišla řeč na novoroční projev Okamury. „Projev byl skvělý,“ pronesl v sobotu předseda Sněmovny k projevu, za který sklidil od mnohých politiků kritiku.
Projev podle svých slov adresoval občanům České republiky. „Zopakoval bych ho znovu. Nezažil jsem takovou podporu na sociálních sítích,“ pronesl Okamura s tím, že projev má rekordní počty zhlédnutí.
„My prosazujeme referendum“
Tématem byla také Evropská unie. Podle Vystrčila byla vláda Petra Fialy úspěšná v prosazování některých věcí právě na evropské úrovni. „My prosazujeme referendum,“ reagoval Okamura ohledně EU a NATO.
Podle něj Evropa míří ke třetí světové válce. „USA jednají o nás bez nás. Nepřipadá mi to logické. Evropa měla iniciovat mírová jednání, fronta se neposouvá,“ zdůraznil šéf Sněmovny s tím, že EU nehájí zájmy Evropy.
Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance
Vystrčil poznamenal, že Evropa měla být odvážnější a Ukrajinu více podporovat. „Pan Okamura říká, že chce mír. Neříká ale, jak toho chce dosáhnout,“ uvedl předseda Senátu.