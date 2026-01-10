Na Ukrajinu bych nejel, prohlásil Okamura. Svůj novoroční projev označil za skvělý

  12:33aktualizováno  12:38
Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura v pořadu Za pět minut dvanáct na Nově řekl, že správným krokem je podporovat mírová jednání. „Konflikt nemá žádné vojenské řešení,“ uvedl Okamura. Podle něj by Evropa měla převzít iniciativu v mírových jednání. Šéf Sněmovny také prohlásil, že on by na Ukrajinu nejel. „Pozvání mám,“ doplnil Okamura. V pořadu také označil svůj novoroční projev za skvělý.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) zdůraznil, že je nutné podporovat Ukrajinu. „Myslím si, že pokud jde skutečně o mír a nikoliv o kapitulaci, tak je potřeba zbraně dodávat,“ komentoval Vystrčil.

SPD odmítáním zbraňové podpory Ukrajiny v boji proti ruské agresi nechce podle něj mírové řešení, ale kapitulaci napadené země.

„Máte v programovém prohlášení eliminaci rizik. Pokud chcete eliminovat rizika, tak podpořte Ukrajinu i v dodávkách zbraní,“ uvedl dále předseda Senátu.

Na jeho slova reagoval Okamura slovy, že SPD nepodporuje zasílání peněz Ukrajině a Ukrajincům. „Naopak ještě zpřísníme migrační zákon,“ zdůraznil šéf Sněmovny.

Proč se nadstandardně chovat k Ukrajině? Nejsme spojenci, odmítl Okamura Macinku

V pořadu také přišla řeč na novoroční projev Okamury. „Projev byl skvělý,“ pronesl v sobotu předseda Sněmovny k projevu, za který sklidil od mnohých politiků kritiku.

Projev podle svých slov adresoval občanům České republiky. „Zopakoval bych ho znovu. Nezažil jsem takovou podporu na sociálních sítích,“ pronesl Okamura s tím, že projev má rekordní počty zhlédnutí.

„My prosazujeme referendum“

Tématem byla také Evropská unie. Podle Vystrčila byla vláda Petra Fialy úspěšná v prosazování některých věcí právě na evropské úrovni. „My prosazujeme referendum,“ reagoval Okamura ohledně EU a NATO.

Podle něj Evropa míří ke třetí světové válce. „USA jednají o nás bez nás. Nepřipadá mi to logické. Evropa měla iniciovat mírová jednání, fronta se neposouvá,“ zdůraznil šéf Sněmovny s tím, že EU nehájí zájmy Evropy.

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Vystrčil poznamenal, že Evropa měla být odvážnější a Ukrajinu více podporovat. „Pan Okamura říká, že chce mír. Neříká ale, jak toho chce dosáhnout,“ uvedl předseda Senátu.

10. ledna 2026  12:33,  aktualizováno  12:38

