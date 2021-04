Vláda dělala unáhlené a komické kroky, výsledek je tristní, říká Rychetský

„Bylo by ode mě troufalé, ale i naprosto nevhodné hodnotit, jestli byly politické kroky namístě. Výsledek ale hodnotit mohu a je skutečně tristní a mrzí mě to, protože ostatní země si dokázali s tou situací poradit mnohem lépe, vyrovnat se s tím a my jsme najednou v situaci, jako je Mexiko nebo některé africké země, což je velmi smutné,“ řekl Rychetský v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.



Podle Rychetského je za současnou situaci odpovědná vláda, která ale dělá při svém rozhodování snadné kroky a těžkým se vyhýbá.

„Vláda dělá kroky, které jsou lehké a pohodlné, a kroky, které takové nejsou, těm se vyhýbá. Například zavřít školy v uvozovkách nic nestojí, i když ty škody budou podle mého na mladé generace jsou nevyčíslitelné. Zavřít továrny si ale netroufla. Přitom do továren jezdí tisíce lidí každý den prostředky hromadné dopravy. A ač nejsem epidemiolog a jde o můj subjektivní pocit, je ve fabrikách největší riziko,“ řekl Rychetský.



Například opatření, která se týkala zákazu bohoslužeb, má předseda ústavního soudu za unáhlená, zákaz zpěvu potom za komický. S opatřeními v různých podobách se ale podle něj budeme potýkat do konce roku.