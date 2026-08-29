Grolich také v debatě na televizi Nova podotkl, že další vláda bude muset řešit stav veřejných financí i za cenu nepopulárních kroků. Zároveň odmítl, že by Česko dokázalo své finance ozdravit bez změn daňového systému.
„Myslím si, že jakákoliv vláda, která tady nastoupí, bude muset dělat reformy, včetně těch daňových,“ řekl Grolich v pořadu s tím, že se změnami by se měla zabývat již současná vláda.
„Je potřeba udělat daňový mix a podívat se na to trochu komplexněji. Chce to opravdu reformu,“ podotkl dále Grolich. Lidovci chtějí podle něj svůj plán představit na začátku příštího roku.
„Vstupujeme na celorepublikové politické hřiště“
Jihočeský hejtman a předseda hnutí Naše Česko Martin Kuba uvedl, že Česko ve srovnání s některými jinými zeměmi příliš zatěžuje daněmi práci, zatímco majetkové daně zůstávají relativně nízké.
Kuba zároveň podotkl, že nechce řešit pouze jednotlivé sazby, ale celkovou strukturu zdanění. Zároveň odmítl představu, že všechny problémy vyřeší prosté snižování daní.
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Řeč přišla také na volby. „Vstupujeme na celorepublikové politické hřiště,“ řekl Kuba.
„Na politické scéně jsme velmi krátce, jsme v podstatě na podobných číslech jako KDU-ČSL, které je tam roky. Teď bude třeba naplňovat naše hnutí programovým obsahem. To je práce, která nás čeká,“ uvedl dále Kuba. Ohledně senátních voleb uvedl, že hnutí bude usilovat o to, aby kandidáti uspěli.
„Musíme mít ambici oslovit co nejvíce lidí s naším programem. Nadchnout je pro něj,“ doplnil Kuba.
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„Ambici lídr mít musí“
„V ideálním případě samozřejmě,“ reagoval Grolich na dotaz, zda by chtěl být příštím premiérem.
„Každý kdo kandiduje na obec, má být starosta. Kdo kandiduje na kraj a lídruje to, tak má být chtít hejtman. Každý, kdo vede politickou stranu, tak má mít ambici být premiér. Vím, že to teď možná může znít směšně, když si tady ukazujeme 3,5 procenta v průzkumech. Ambici ale lídr mít musí,“ zdůraznil.
Současně podotkl, že za minulostí udělala strana tlustou černou čáru. „Jedna z věcí, za kterou jsme udělali tlustou černou čáru, je nízká ambice a spokojenost s takovou tou průměrností,“ dodal Grolich.