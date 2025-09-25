Píseň pro Gagarina i hra s Dianou Ross. Před 30 lety zemřel dirigent Gustav Brom

Hudební velikán, kapelník, dirigent, saxofonista, skladatel, textař i zpěvák a moderátor zemřel přesně před 30 lety. Rozhlasový Big Band Gustava Broma, který v Brně založil a až do své smrti řídil, ale vystupuje dál. Naposledy třeba s kanadským jazzovým zpěvákem Mattem Duskem.
Na svém kontě má Brom tisíce nahraných skladeb, stovky alb i světová turné s hvězdami jako Diana Ross, Maynard Ferguson či kapelou The Supreme. Vystupoval i s domácími hvězdami – Karlem Gottem či Helenou Vondráčkovou. A patří mu i jedno velké „nej“ – v počtu oddirigovaných roků u téhož tělesa jej žádný evropský kapelník nepřekonal.
Maruška vařila hlavně českou kuchyni, knedlo vepřo zelo nebo gulášek, to měl Gustav rád. Ryby ani kuřecí nikdy nepozřel. Takže když jsme byli v Kazachstánu, celý měsíc přežíval na jogurtu a sýrech.