Teď je mezi diplomaty žen stejně jako mužů, říká příští velvyslankyně v Izraeli

Kuchyňová Šmigolová tak bude první ženou, která post velvyslankyně v Izraeli bude zastávat. Není to však poprvé, co ředitelka sekce mimoevropských zemí, ekonomické a rozvojové spolupráce, která vede rovněž odbor amerických států, povede českou ambasádu, dříve byla velvyslankyní v Egyptě či chargé d’affaires ve Varšavě.

Česko se po dvou letech dočkalo amerického velvyslance Bijana Sabeta. Proč ho USA neposlaly dříve?

Výběr a schvalování velvyslance je poměrně dlouhý proces. Všichni velvyslanci rezignují, když se vystřídá americký prezident. Ten jmenovaný prezidentem Trumpem odjel dnem inaugurace Joea Bidena. V Kongresu byla tehdy poměrně malá demokratická většina a potřebovali schválit hodně různých nominací, tak to trvalo dlouho. Není to nic, co by bylo proti Česku.