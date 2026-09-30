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Muzeum Dinosauria v Praze oslaví pět let. Poprvé ukáže novou kostru Tenontosaura

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  10:32
Dinosauria Museum Prague slaví pět let. Návštěvníkům poprvé představí novou...

Dinosauria Museum Prague slaví pět let. Návštěvníkům poprvé představí novou kostru Tenontosaura. | foto: Dinosauria Museum Prague

Dinosauria Museum Prague slaví pět let. Návštěvníkům poprvé představí novou...
Dinosauria Museum Prague slaví pět let. Návštěvníkům poprvé představí novou...
Dinosauria Museum Prague slaví pět let. Návštěvníkům poprvé představí novou...
Dinosauria Museum Prague slaví pět let. Návštěvníkům poprvé představí novou...
17 fotografií
Dinosauria Museum Prague, které se nachází nedaleko ruzyňského letiště, oslaví v sobotu 3. října pět let od svého otevření. Při této příležitosti návštěvníkům poprvé představí novou kostru Tenontosaura, která je ze 75 procent původní. Muzeum také rozšířilo expozici ptakoještěrů a připravilo přednášky a komentované prohlídky. Po celý den nabídne zvýhodněné vstupné.

Hlavním bodem sobotních oslav bude představení nové kostry Tenontosaura, kterou si muzeum pořídilo ke svému pátému výročí. Kostra samice pojmenované Tamy je podle muzea ze 75 původní a mimořádně dobře se zachovaly koncové části jejích končetin, včetně téměř všech drápů.

U kostry se částečně dochovaly také takzvané tendony, což jsou zkostnatělé šlachy, které vyztužovaly kostru v oblasti kříže a ocasu. Paleontologové u ní objevili také zuby masožravých dinosaurů. Ti Tenontosaury lovili nebo se živili jejich mršinami. Podle muzea je proto možné, že se podobný osud přihodil i Tamy.

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Kromě nové kostry muzeum při výročí představí rozšířenou expozici ptakoještěrů. Její součástí jsou repliky lebek vytvořené pomocí 3D tisku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také sbírku turmalínů pocházejících z různých částí světa.

Součástí sobotního programu budou také přednášky. Biolog Vojtěch Kačírek bude od 10:10 hovořit na téma Dinosauři v kryptozoologii. Ve 14:00 vystoupí například paleontolog Štěpán Pícha s přednáškou nazvanou Co se do Dinosaurie nevlezlo. Komentované prohlídky věnované dinosaurům se uskuteční v 11:00, 13:00, 15:00, a 17:00.

Po celý den bude v muzeu platit zvýhodněné vstupné 199 korun pro návštěvníky starší šesti let. Mladší děti budou mít vstup zdarma. Ke každé vstupence návštěvníci dostanou také skutečný žraločí zub.

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