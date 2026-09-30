Muzeum Dinosauria v Praze oslaví pět let. Poprvé ukáže novou kostru Tenontosaura

Hlavním bodem sobotních oslav bude představení nové kostry Tenontosaura, kterou si muzeum pořídilo ke svému pátému výročí. Kostra samice pojmenované Tamy je podle muzea ze 75 původní a mimořádně dobře se zachovaly koncové části jejích končetin, včetně téměř všech drápů.
U kostry se částečně dochovaly také takzvané tendony, což jsou zkostnatělé šlachy, které vyztužovaly kostru v oblasti kříže a ocasu. Paleontologové u ní objevili také zuby masožravých dinosaurů. Ti Tenontosaury lovili nebo se živili jejich mršinami. Podle muzea je proto možné, že se podobný osud přihodil i Tamy.
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Kromě nové kostry muzeum při výročí představí rozšířenou expozici ptakoještěrů. Její součástí jsou repliky lebek vytvořené pomocí 3D tisku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také sbírku turmalínů pocházejících z různých částí světa.
Součástí sobotního programu budou také přednášky. Biolog Vojtěch Kačírek bude od 10:10 hovořit na téma Dinosauři v kryptozoologii. Ve 14:00 vystoupí například paleontolog Štěpán Pícha s přednáškou nazvanou Co se do Dinosaurie nevlezlo. Komentované prohlídky věnované dinosaurům se uskuteční v 11:00, 13:00, 15:00, a 17:00.
Po celý den bude v muzeu platit zvýhodněné vstupné 199 korun pro návštěvníky starší šesti let. Mladší děti budou mít vstup zdarma. Ke každé vstupence návštěvníci dostanou také skutečný žraločí zub.