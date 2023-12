Dilema lesů: kůrovec, nebo sucho? Sázení nových stromů může být riziko

Pamatujete na ty katastrofické záběry? V roce 2007 se přihnal nad české území orkán Kyrill a na vrcholcích Šumavy popadaly stromy, jako by to byly sirky. Do toho naplno udeřil kůrovec, brouček pochutnávající si na stromech. Obzvláště lýkožrout smrkový má tuze rád smrky, kterých je na Šumavě plno. Lesy tam proměnil v holiny.

Kůrovec likviduje smrky v Česku už skoro 20 let. Řádil na severní Moravě, zdevastoval lesy na Vysočině. Co s tím? „Musíme se zbavit smrkových lesů a nahradit je smíšenými,“ reagovali lesníci.

V posledních letech proto vysazují nejvíc listnaté stromy – loni jich bylo přes 141 milionů oproti 84 milionům jehličnanů. Prim hrají buky.

Zachrání tím české lesy? Těžko říct. Vědci nyní zveřejnili analýzu, podle které si zaděláváme na další, neméně vážný problém.