Díky za kuráž, vzkázala opozice Pavlovi. Zákon by byl podvod na lidech, vítá veto

„Vítám rozhodnutí prezidenta Petra Pavla vetovat spornou novelu rozpočtových zákonů. Ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a oslabování kontrolní role Sněmovny ve prospěch vlády jsou přesně to, před čím jako ODS dlouhodobě varujeme. Zodpovědnost k penězům daňových poplatníků musí být na prvním místě,“ uvedl Kupka.
„Prezident vetoval zákon rozvolňující pravidla rozpočtové odpovědnosti. Vláda to bude vydávat za útok. Ve skutečnosti ale prezident jen brzdí rozjetý vlak extrémního zadlužování. Každý vládní volič musí pochopit, že se jinak nebezpečně přiblížíme řeckému scénáři,“ reagoval Ondřej Havel.
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Pavel ve svém odůvodnění k vetu uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany Sněmovny ve prospěch vlády. Novelu dostane k novému projednání Sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat.
Šéf STAN Vít Rakušan v reakci uvedl, že „to, co odhalili jako rozpočtový podfuk Aleny Schillerové, se podruhé vrací do Sněmovny“. „Po Senátu ho odmítl také prezident. Návrh na rozvolnění rozpočtových pravidel, který ohýbá zákon a umožňuje vládě nadále beztrestně sekat dluhy a zadlužovat celé Česko. Starostové tyto změny zásadně odmítají. Jediné skutečné řešení je zakotvení rozpočtové odpovědnosti přímo do Ústavy ČR,“ míní.
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Rozhodnutí prezidenta kvituje i předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Podle něj Pavel „správně zarazil vládní účetní podvod na občanech“. Alena Schillerová a vláda si podle Hřiba chtěli otevřít cestu k obcházení dluhových pravidel a dát si prakticky bianco šek na další zadlužování země.
„Prostě by stovky miliard jednoduše přestali počítat a dál nás zadlužovali. Investice do infrastruktury potřebujeme a obranu musíme posilovat, nemůžeme ale vládu nechat vymazat stovky miliard korun a předstírat, že tyto dluhy neexistují. Existují. A zaplatili by je lidé ze svých daní. Díky, že měl prezident kuráž to zarazit. Vyzýváme proto vládní poslance, aby začali dělat politiku odpovědně a vrátili se k tomu, co jsme navrhovali od začátku: případnou výjimku jasně omezit pouze na obranné výdaje podle metodiky NATO,“ napsal.
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze Starostů označila prezidentovy důvody k odmítnutí novely za důležité. „Najde se třeba v řadách těch, kteří slibovali nižší zadlužení země, odvážlivec?“ vyzvala ve svém vyjádření.
Na stranu prezidenta Petra Pavla se přiklonil i další místopředseda sněmovny, a to sice Jan Skopeček. (ODS) Rozhodnutí podle svých slov vítá. „Je dobře, že prezident republiky vrátil Poslanecké sněmovně trestuhodnou novelu rozpočtových zákonů,“ uvedl.
Stejně tak vítá rozhodnutí prezidenta i předseda Lidovců Jan Grolich. „Když vám doma teče střecha, neřešíte to půjčkou na větší kýbl. Hledáte řešení. Víc dluhů není cesta,“ napsal na svém profilu na síti X.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v reakci uvedla, že Sněmovna veto zákona přehlasuje. V opačném případě by deficit státního rozpočtu příští rok nesměl překročit 150 miliard korun, což by vedlo k devastaci ekonomiky i obranyschopnosti, napsala. Letos je plánovaný schodek rozpočtu 310 miliard korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že ho veto mrzí, podle něj je nezodpovědné.
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15. května 2026