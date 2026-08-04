Vyšší riziko sice vykazují lidé, kteří tráví online výrazně více času, rozhodující však není délka používání, ale upřednostňování digitální aktivity před běžným životem a pokračování navzdory negativním důsledkům.
Epidemie digitálních závislostí? Vědci po roce sledování Čechů vyvracejí mýtus
Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet
Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...
Dublin se loučí s hudebníkem Glenem Hansardem, přicházejí smuteční hosté
Dublin se v úterý od 13:30 místního času (14:30 SELČ) loučí s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se koná v katedrále svatého...
Epidemie digitálních závislostí? Vědci po roce sledování Čechů vyvracejí mýtus
Sociální sítě, hry, online nakupování i pornografii využívá většina dospělých, jak velké části populace se však týká skutečná dlouhodobá návyková porucha? To ukazuje nový výzkum Masarykovy...
Velká záchrana v Lamanšském průlivu. Z hořící lodě prchalo 157 migrantů
Lodě Velké Británie a Francie zasahovaly v Lamanšském průlivu, kde v úterý ráno začalo hořet malé plavidlo se 157 migranty na palubě. S odkazem na úřady v v Pas-de-Calais o tom informovala agentura...
Vidím hlídku a panikařím, vymlouval se ujíždějící řidič. Policisté honili i motorkáře
Dvě dramatické honičky zažili v minulém týdnu policisté v Českých Budějovicích. Řidič osobního vozidla po zastavení tvrdil, že při zahlédnutí policistů panikaří. Neměl zároveň řidičský průkaz....
Sokoli vyvedli v Jeseníkách rekordní počet mláďat. Populace je stabilní, míní ochranáři
Nejvíce mláďat sokolů stěhovavých v novodobé historii opustilo letos hnízdiště v Jeseníkách. Celkem 22 párů, což bylo stejně jako loni, vyvedlo 46 potomků, tedy o sedm více než v roce 2025.
Ukrajina se k NATO nikdy nepřipojí, míní Zalužnyj. Alianci označil za zastaralou
Ukrajina, která od února 2022 bojuje proti ruské invazi a už řadu let usiluje o členství v NATO, se k této alianci nikdy nepřipojí. Uvedl to bývalý šéf ukrajinských ozbrojených sil a současný...
Oboustranně výhodné. Země NATO rozjíždí výrobu ukrajinských dronů
Litva usiluje o zavedení výroby ukrajinských bezpilotních letounů na svém území, a to na základě dvoustranné dohody o spolupráci v obranném průmyslu podepsané v květnu. V úterý to podle stanice LRT...
Zdrogovaný chtěl skočit z mostu. Po policii házel kamení, pak uvázl v konstrukci
Zásah u Hlávkova mostu zachycuje video, na němž policisté s hasiči postupně dostávají muže z obtížně přístupné konstrukce do bezpečí. Akce se odehrávala nad Vltavou a vyžádala si nasazení lezecké...
V jezeru na Opavsku plavou drobné medúzy. Dobré znamení, těší hygieniky
Návštěvníci hlučínské Štěrkovny na Opavsku pozorují ve vodě množství medúzek sladkovodních. „Včera jsem si byla zaplavat a viděla jsem jich stovky,“ řekla Julie Síkorová z Ostravy, které se...
EU zpřísňuje pravidla pro Ukrajince. Neochrání ty, kdo se vyhnuli vojně
Přísnější podmínky pro Ukrajince zavádí nově státy Evropské unie (EU). Opatření se týká mužů v odvodovém věku, kteří nesplnili ve své vlasti vojenskou povinnost. Ti již nebudou mít nárok na udělení...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Bitcoinová kauza krok za krokem. Přinášíme souhrn nejdůležitějších zjištění
Stát získal prodejem darovaných bitcoinů téměř miliardu korun. Kvůli jejich původu i okolnostem přijetí ale nyní čelí obžalobě nejen hlavní aktér celého případu Tomáš Jiřikovský, ale také exministr...
V Brně stále nefungují radary ani úsekové měření. Město neví, kdo má přestupky řešit
Brno zůstává mezi krajskými městy unikátem. Na jeho silnicích stále nefunguje byť jediný radar. První úsekové měření chtělo město spustit letos v létě na Kníničské ulici, termín se však odsouvá na...