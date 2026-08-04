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Epidemie digitálních závislostí? Vědci po roce sledování Čechů vyvracejí mýtus

Markéta Lankašová
  14:26
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Sociální sítě, hry, online nakupování i pornografii využívá většina dospělých, jak velké části populace se však týká skutečná dlouhodobá návyková porucha? To ukazuje nový výzkum Masarykovy univerzity, který rok sledoval Čechy na internetu.
Vyšší riziko sice vykazují lidé, kteří tráví online výrazně více času, rozhodující však není délka používání, ale upřednostňování digitální aktivity před běžným životem a pokračování navzdory negativním důsledkům.

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4. srpna 2026  12:31,  aktualizováno  14:26

Epidemie digitálních závislostí? Vědci po roce sledování Čechů vyvracejí mýtus

Premium
ilustrační snímek

Sociální sítě, hry, online nakupování i pornografii využívá většina dospělých, jak velké části populace se však týká skutečná dlouhodobá návyková porucha? To ukazuje nový výzkum Masarykovy...

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