Portál stavebníka je mimo provoz. Na nápravě pracujeme, hlásí ministerstvo

„Nefungují systémy pro stavební úřady, tak pro veřejnost. Například Portál stavebníka. Záměrně jsem tam nedávali žádný termín, kdy to zprovozníme. V pondělí by to určitě mělo fungovat,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí MMR Nová. Snahou ministerstva podle jejích slov je, aby to fungovalo ještě v pátek.

Ministerstvo na sociální síti X v pátek odpoledne uvedlo, že se omlouvá za technické problémy spojené s aktuálním výpadkem systémů digitálního stavebního řízení a územního plánování. Resort prý problémy intenzivně řeší.

Ministra situace mrzí

„Systémy stále neprošly stabilizací tak, jak jsem včera uvedl na pravidelném setkání se stavebními úřady. I proto jsme přistoupili k už avizovanému legislativnímu a technologickému bypassu ISSŘ. Současně stále platí, že všechny stavební úřady a dotčené orgány mohou vést stavební řízení ve svých systémech tak, jak byli zvyklý do 30. června 2024. Do DSŘ následně vloží pouze výsledky těchto činností,“ řekl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Současně uvedl, že ho situace mrzí. „Všem zaměstnancům stavebních úřadů, dotčeným orgánům a uživatelům systémů se tímto velice omlouvám za vzniklé komplikace,“ dodal ministr.

O zprovoznění systémů digitálního stavebního řízení a územního plánování bude ministerstvo podle svých slov všechny úřady neprodleně informovat.

MMR ČR @mistnirozvoj Vážení uživatelé systémů digitálního stavebního řízení a územního plánování,



velice se omlouváme za technické problémy spojené s aktuálním výpadkem systémů digitálního stavebního řízení a územního plánování. S dodavateli intenzivně řešíme co nejrychlejší nápravu a zprovoznění.… https://t.co/HOdiIGdKW4 oblíbit odpovědět

Problémy již od spuštění

S digitalizovanými systémy stavebního řízení měli stavebníci a úředníci problémy od jejich spuštění v červenci. Situace na konci září vyústila v odvolání tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z vlády a v následný odchod jeho strany do opozice.

Vláda se v říjnu rozhodla vypsat na systém digitálního stavebního řízení novou zakázku. Současně také umožnila dočasně používat původní systémy s těmi spuštěnými letos v létě. Nově vytvořený systém má začít fungovat nejpozději od začátku roku 2028.

Novelu stavebního zákona, přezdívanou bypass, předložila skupina poslanců napříč stranami v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Původně pod ní byl podepsaný i zástupce Pirátů Jakub Michálek, který ale svůj podpis dodatečně odvolal. Právě tři pirátští poslanci byli jediní, kdo se při hlasování o návrhu zdržel, všichni ostatní poslanci napříč stranami jej podpořili.

Bývalý ministr Bartoš uvedl, že samotnou myšlenku odlehčení stavebním úřadům podporuje. Vadí mu ale, že vláda přechodnou dobu prodloužila na tři roky. Podle zástupce předkladatelů, ministra Kupky, má ale tato lhůta přinést státu jistotu, že získá řádně vysoutěžený nástroj, který nebude nikdo zpochybňovat.

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek tehdy řekl, že zákon zavádí jednoznačnou právní jistotu pro stavebníky i dotčené úřady, že i když pracovaly mimo spouštěný systém, neporušily zákon.

Senát má předlohu schválit v prosinci

Senát má předlohu podle Kupky schvalovat 10. prosince, poté ji dostane k podpisu prezident. Pokud ji hlava státu podepíše, mohla by vstoupit v účinnost ještě do konce roku. Kupka chce před schvalováním v Senátu uspořádat veřejné jednání, kde nový systém představí.

„V momentě, kdy by se prokázalo na prezentaci 10. prosince, že systém je nestabilní nebo vykazuje nějaké vady, jsme připraveni pozměňovacím návrhem ten systém vypnout na dobu prvního kvartálu v roce 2025,“ řekl nedávno Kulhánek. Vzhledem k nynějším stabilizačním pracím na systému a jeho následném plném testování nepředpokládá, že by taková varianta nastala.

Novela stanoví dvě přechodná období. První z nich má trvat do poloviny příštího roku a platit má pro účely územního plánování a národního geoportálu územního plánování. Druhé období potrvá do konce roku 2027 a platí pro digitalizaci stavebního řízení. Od 1. ledna 2028 má pak podle záměru vlády začít fungovat zcela nový systém.