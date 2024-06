Digitální dovednosti lidí mohou posílit sociální pracovníci, pomůže jim příručka

Informovali o tom zástupci uskupení Česko.Digital, které příručku připravilo. Webový návod je součástí projektu Digitální inkluze. Podle loňského výzkumu agentury PAQ Research každý osmý člověk nad 16 let v Česku nikdy nepoužil internet.

V posledních třech měsících nebylo na internetu 17 procent lidí, z nich sedm z deseti nemělo připojení. Podle expertů je v zemi zhruba 1,5 milionu dospělých, kteří jsou digitálně vyloučeni. Důvodem jsou i jejich nedostatečné digitální znalosti a dovednosti.

Digitální vyloučení hrozí hlavně seniorům

Snadněji se pak stanou také obětí dezinformací, klamavé reklamy či podvodů, podotkli autoři. Digitální vyloučení hrozí hlavně seniorům, lidem s nízkým vzděláním či dětem i dospělým z chudých domácností.

Podle zástupců uskupení Česko.Digital sociální a digitální vyloučení spolu souvisí. „Tyto skupiny obyvatel – od dětí po seniory – své životní situace často řeší se sociálními pracovníky. Uvědomili jsme si, že jsou to právě oni, kdo mohou zlepšovat digitální kompetence svých klientů,“ uvedla Lujza Kotryová z organizace Česko.Digital.

Na příručce spolupracovali profesionálové ze sociálních služeb. Autoři podle Kotryové tak zjistili, že digitální dovednosti nemívají vždy ani sociální pracovníci. „Pokud jim pomůžeme, naučí se efektivněji využívat například on-line služby státu při pomoci svým klientům a částečně to mohou naučit i je,“ dodala Kotryová.

Autoři webové příručky se snažili o srozumitelné vysvětlení a praktické ukázky bez anglických výrazů. Radí třeba, jak se dá vybrat elektronická identita, používat WhatsApp či žádat o dávky elektronicky. Další návody by měly přibývat.

Cílem je přispět k modernizaci

Organizátoři projektu vybrali také pracovníky ze zařízení sociálních služeb, kteří by měli naučit své kolegyně a kolegy využívat příručku i získané poznatky v praxi. Pořadatelé věří, že by do konce letošního roku webové návody mohly pomoci 5000 pracovníků a klientů.

Digitální vyloučení podle doporučení agentury PAQ Research pomůže zvládnout vzdělávání i podpora pro organizace, které se lidem v tísnivé situaci věnují.

Posílit je potřeba také povědomí o nutnosti lepšího zabezpečení dat a vyhodnocování informací. Úřady by pak měly pamatovat na podobu svých digitálních služeb, aplikací či formulářů, aby byly uživatelsky přátelské.

Uskupení Česko.Digital zastřešuje experty, kteří dobrovolnicky pomáhají neziskovým organizacím i státu. Jejich cílem je přispět k modernizaci a využívání technologií ke zlepšení života. Za posledních pět let platforma získala 6500 členů.