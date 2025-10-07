Došlo k nesprávnému odhadu a testování na zátěž, vysvětlil úřad výpadek eDokladů

Podle Digitální a informační agentury (DIA) se aplikace eDoklady během voleb potýkala s problémy kvůli nesprávnému odhadu a testování na tuto zátěž. „Zájem o eDoklady byl velký, což nás velmi potěšilo a velmi nás mrzí to, že se nepodařilo zájem pokrýt kapacitou systému,“ uvedl ředitel Martin Mesršmíd. Ten v reakci na nastalou situaci nabídl svou rezignaci vicepremiérovi pro digitalizaci Marianu Jurečkovi.
První možnost využít eDoklady při volbách do Sněmovny přinesla rekordní zájem veřejnosti, ale i vážné technické problémy.

„V průběhu volebního víkendu se ukázalo, že digitální ověřování totožnosti je pro občany atraktivní. Současně se ale objevily komplikace, které ovlivnily část uživatelů při aktualizaci digitálních dokladů. Za vzniklé potíže se omlouváme,“ uvedla na sociální síti X DIA.

Poukázala na to, že během prvních čtyř hodin voleb zaznamenala rekordní počet přihlášení do aplikace, a to přes 1,5 milionu.

Digitalizace státu opět nedopadla. Za nás eDoklady fungovaly, brání se Bartoš

„Problémy se objevily primárně v části aplikace, která zajišťuje aktualizaci samotných digitálních dokladů. V těchto chvílích docházelo k přetížení, které ovlivnilo dostupnost služby pro uživatele, kteří neměli aktualizovaný doklad. Kolem šesté hodiny došlo k nasazení úpravy aktualizace dokladů, která však z počátku nebyla stabilní,“ doplnila DIA.

Systém se podle agentury stabilizoval až v dalších hodinách. Druhý den již podle DIA fungoval bez zásadních omezení.

„Docházelo k drobnému zpomalení“

„Systém NIA, který zajišťuje přihlášení, prokázal po spuštění nového cloudového datového centra oproti předchozím zkušenostem vysokou stabilitu, a docházelo pouze k drobnému zpomalení při zmíněné extrémní zátěži,“ popsala dále agentura.

Aplikace eDoklady prošla podle DIA před volbami testováním. „Skutečný provoz ale přinesl specifickou situaci, kterou byl mimořádně koncentrovaný nápor aktualizačních požadavků v krátkém časovém okně, který nebylo možné v současných testovacích podmínkách plně nasimulovat,“ dodala agentura.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

