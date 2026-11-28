Je vývoj digitalizace zdravotnictví uspokojivý, nebo je Česko pozadu?
Digitalizace zdravotnictví u nás není zdaleka tak daleko, jak by měla nebo mohla být. Chyba je už v základech námi budovaného systému. Místo abychom jej rozvíjeli kolem zdravotních pojišťoven, které mají jak motivaci, tak prostředky na jeho vývoj a údržbu, zvolili jsme státní řešení. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale kouzlo evropských prostředků bylo natolik silné, že jsme se místo na výsledek orientovali na jejich hladké čerpání.
Kterou zemi byste dal za vzor?
Před třiceti lety jsme byli na stejné startovní čáře jako Izrael, který tehdy pověřil digitalizací zdravotní pojišťovny a už dvacet let se těší z přínosů plně digitalizovaného zdravotnictví. U nás se začíná blýskat na lepší časy teprve v posledních letech v podobě e-receptu, e-žádanky, ale na reálné sdílení dat mezi doktory – a tím zvýšení efektivity jejich práce – si ještě počkáme.
Rozsah péče u nás není nutné omezovat, ale přesně jej vymezit, aby bylo jasné, co veřejné zdravotní pojištění hradí a co nikoli.