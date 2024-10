Měli jsme dodat jen meziverzi, hájí se dodavatel systému stavebního řízení

„K 1. červenci tohoto roku byla podle smluvního harmonogramu dokončena meziverze Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ). Finální verze se všemi funkcionalitami měla být podle smluv hotova až 31. prosince 2024,“ uvedl Szabó.

Další milníky podle něj nebylo možné dotáhnout, protože plnění smlouvy předčasně ukončil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Celý systém je podle Szabó v souladu se stavebním řízením a lze jej dokončit do půl roku.

Firma inQool byla podle něj od začátku výhradně v roli technického dodavatele softwaru a měla přesné zadání od MMR. „Státu jsme dodali přesně to, co si objednal, a to ve smluvených termínech a kvalitě, na což máme potvrzené akceptační protokoly,“ řekl Szabó.

Projekt podle předsedy představenstva probíhal v časové tísni. Firma přitom dodávala jen jeden dílčí systém ze čtyř. Další části, kterými jsou Národní geoportál územního plánování, Portál stavebníka a Elektronická evidence dokumentací, měli na starosti jiní dodavatelé a jejich problémy jsou tak podle Szabó jejich odpovědností.

Z 25 legislativních nesouladů v rámci digitálního stavebního řízení, o kterých hovoří vláda, se podle Szabó žádný netýká informačního systému od jeho firmy. Do ISSŘ bylo dosud investováno 24 milionů korun ze 150 milionů, které byly vyhrazené na celou digitalizaci.

Nefunkční systém

Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš potvrdil, že systém byl firmou dodaný v nedokončené verzi. „Systém pro úředníky mohl být vzhledem k omezením daným Antimonopolním úřadem dodán k 1. červenci pouze v základní verzi a funkcionalitách. Rozhodnutí vlády rezignovat na digitalizaci a dát projekt minimálně na tři roky k ledu mi nedává smysl. Stávající systémy bylo dle všech dosavadních podkladů, které jsem měl k dispozici, možné rozvíjet a dokončit,“ uvedl pro iDNES.cz.

Systémy digitalizovaného stavebního řízení spuštěné 1. července úředníci a stavebníci však od začátku označovali za nefunkční. Kvůli špatně fungující digitalizaci byl poté Bartoš odvolán z funkce ministra, což vyústilo v odchod Pirátů z vlády.

Novým ministrem pro místní rozvoj byl jmenován Petr Kulhánek (za STAN) a vláda se následně rozhodla vypsat na systém novou zakázku. Současně také umožnila možnost dočasně používat původní systémy s těmi spuštěnými letos v létě.

„Stav, kdy na základě rozhodnutí MMR práce probíhaly po zásazích Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) mimo standardní režim veřejných zakázek ve stavu krajní nouze, neposkytoval dodavatelům procesní jistotu pro další optimalizace, servis a střednědobý rozvoj systémů po dobu pěti let. Proto plně akceptujeme postup vlády, který by měl dostat práce na digitalizaci stavebního řízení do standardního obchodně-právního režimu v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ dodal v úterý Szabó s tím, že vláda potvrdila možnost navázat v novém tendru na aktuální systémy. Proto se firma o nové řízení bude zajímat, dodal.

Den po odvolání Bartoše přitom MMR podle médií podepsalo smlouvu se společností Actum X za 600 000 korun na návrh krizové komunikační strategie.

Firma měla vypracovat kompletní strategii včetně implementačního plánu pro jednotlivé aktivity, jako jsou mimo jiné digitální kampaň na sociálních sítích, pronájem reklamního prostoru v hromadných sdělovacích prostředcích nebo akce pro média. Smlouva vznikala ještě za působení ministra Bartoše, ten o ní ale podle svých slov nevěděl.