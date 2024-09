„Provizorní a lajdácké.“ Jak úředníci bojují s digitalizaci stavebního řízení

V úterý dopoledne je v centru města živo, ale o městský úřad lidé zájem nemají – není úřední den, takže pracovníci mají čas na zpracování různých žádostí či výjezdy do terénu. To platí i pro odbor výstavby, kde je po příchodu většina zdejších pracovníků zabraná do monitorů.

Na dotaz, kde vidí pracovníci největší chybu v systému, nedokážou jednoznačně odpovědět. Důvodem podle nich je, že problémů je více a stále se objevují další. Současně také zdůrazňují, že každý případ, který řeší, je individuální a nejde jej paušalizovat. Poté přichází řeč na samotný Informační systém stavebního řízení (ISSŘ).

Nelze nahlédnout do projektové dokumentace, dokud nezapočalo řízení, nelze hledat podle kořenů slov, je tam mnoho úkonů navíc. pracovnice stavebního úřadu

„Časovou náročnost hodnotím jako ve škole – za pět“

„Jako pracovnice stavebního úřadu se snažím pracovat v systému, ale oklikou – překopírováváním textů nebo pokusem a omylem. Je to velká ztráta času. Vidím to jako velký problém pro stavebníky, a to kvůli hypotékám či kolaudacím. Časovou náročnost hodnotím jako ve škole za pět,“ říká referentka stavebního úřadu, která si přála zachovat anonymitu.

Portál stavebníka.

Do budoucna by podle ní systém přínosem být mohl, ale pouze pokud jej doplní o slíbené funkce. Chybí jí například propisování základních údajů či možnosti úpravy textů.

Další referent, který si rovněž nepřál být jmenován, k fungování řekl, že celý systém působí provizorně a nehotově. „V současnosti velmi ztěžuje běžnou agendu a zásadně prodlužuje veškeré procesy. Myšlenka dobrá, provedení lajdácké,“ komentuje referent stavebního úřadu.

Nepřehledný a uživatelsky nekomfortní

Vedoucí odboru výstavby Lenka Tománková poté doplňuje, že systém není zpracovaný pro potřeby stavební agendy. Nezná různé pojmy či úkony, které jsou pro ni potřebné.

„Špatná je i přehlednost, velkou část údajů je nutné zadávat mechanicky. Nelze nahlédnout do projektové dokumentace, dokud nezapočalo řízení, nelze hledat podle kořenů slov, je tam mnoho úkonů navíc. Přístup nemají všichni, kteří by jej měli mít,“ poukazuje šéfka odboru.

Další referentka úřadu doplňuje, že systém obecně vnímá jako nepřehledný, uživatelsky nekomfortní. Starý systém byl podle ní uživatelsky přívětivější. Současně uvádí, že jeden den úředníci zpracovávají žádosti podané do 30. června a druhý den žádosti, které dorazily prostřednictvím Portálu stavebníka. U těch podaných „postaru“ podaných si prý odpočinou.

Současně poukazují na návody, které k digitalizaci dorazily. „Uživatelská příručka by dle mého mohla být více podrobná, je moc stručná. Školicí videa, která jsem viděla, už jsou o trochu lepší, ale stejně mi v nich chybí nějaká posloupnost – provedení systémem od založení záměru, řízení, tvorba dokumentů...“ uvádí zdejší referentka.

Zároveň podotýká, že v novém systému všechno zabere dvojnásobek času než v tom předešlém. „Neboť chybí vzory (šablony) nebo jsou nedotažené a musím vzor vytvořit bokem a poté vložit do nového systému, což mě hodně zdržuje,“ ukazuje na příkladech referentka s tím, že šablony nemají „štábní kulturu“. Podle jejích slov nejde například upravit řádkování, takže třeba podpis vyjde na poslední jednu stranu.

Jako zlepšení systému by uvítala, kdyby nemusela neustále psát stejnou věc pořád dokola. „Kdyby stačilo napsat jednou a data by se propisovala v celém řízení. Dále mi tam chybí filtr vyhledávání podle stavebníka čili žadatele,“ doplňuje s tím, že byť se v systému dá pracovat, tak má stále „mouchy“, čímž může podle jejích slov docházet ke zdržení nějakých staveb.

Do práce dříve a domů později

Některým výrokům politiků, že pracovníci nejsou příliš pružní a odmítají změny, se pracovníci pouze smějí. Kdyby se podle svých slov nechtěli učit, tak neupozorňují mimo jiné na chyby. Šéfka odboru také poté poukazuje na to, že pracovníci do práce mnohdy chodí dříve a odcházejí později. Současně však přiznává, že sehnat zaměstnance není snadné.

Informační systém stavebního řízení (ISSŘ), ve kterém pracují na stavebních úřadech.

A svým kolegům dává za pravdu – systém je podle ní skutečně nepřehledný. Dokonce pracuje s pojmy, které stavební zákon nezná. „Stačilo tento systém aplikovat na stávající systému – Vera, Vita, které jsou plně funkční pro potřeby stavebního zákona,“ míní.

Pracovníci se shodují na tom, že spoustu věcí je nutné vypisovat ručně či kopírovat, protože systém jej jednoduše nepropíše. To platí i o šablonách, které ministr Ivan Bartoš mnohdy prezentuje jako další doplnění v systému. Referenti poukazují, že šablona sice přibude, ale změní se jen nadpis – rozhodnutí, zahájení řízení či vyjádření. Nutné je do nich také ručně dopisovat i paragrafy.

Administrace ISSŘ – šablony.

V Portálu stavebníka, který používají žadatelé, pak pracovníci úřadu vidí chybu například v tom, že se do projektu může přihlásit pouze jeden člověk, který jej založí pod svou bankovní identitou. „Jenže může se stát cokoliv a pak do projektu nemá nikdo jiný přístup. Tohle slíbili napravit,“ komentují pracovníci.

Zlepšení ISSŘ vidí podle svých slov v každé jeho části. „Zjednodušit, zpřehlednit. Doplnit šablony o paragrafy, základní text, umožnit náhled celého textu včetně oprav chyb. Dále pak doplnit dotčený orgán o možnost navolit dle působnosti stavebního úřadu, doplnit chybějící stavební úřady, způsob zpracování – i pro kontrolní prohlídky, podepisování či propisování údajů,“ vyjmenovávají shodně.

„Termíny nám běží, teď utíkají“

Redakce se také dotázala na školení, která se konala před spuštěním systému. Podle nich pomohla pro prvotní vhled. „Ale dále je to samostudium, kolektivní spolupráce, jak na samotném odboru, tak mezi stavebními úřady,“ komentují s tím, že by možná další školení byla vhodná. Zaměstnanci by také rádi dostali přehlednější informace, kde změny v systému nastaly, aby je nemusely pracně hledat.

Šéfka odboru také potvrzuje, že úřad využil call centrum, které má s problémy pomoct. Jenže odpovědi či rady se mnohdy nedočkali, a to kvůli nevědomosti operátorů na linkách. Současně však vyzdvihuje podporu města, které se podle jejích slov snaží pomáhat.

Úředníci také předpokládají, že stavby nebo různá řízení budou mít zpoždění. Kvůli tomu například firmy nedosáhnou na dotace. „Termíny nám běží, teď utíkají. Tady jsou věci, které jsou pod dotací. Lidé chtějí kolaudovat, váznou na to peníze, hypoteční úvěry,“ uvádí referentka blížící se možný problém.

Úředníci současně dodávají, že nové problémy se objevují průběžně, protože než projdou celé řízení, ještě ani některé funkce nevyzkoušeli.

Digitalizace stavebního řízení.

Nový stavební zákon a s ním spojená digitalizace stavebního řízení (DSŘ) funguje už přes dva měsíce. Jenže právě digitalizace vázne. Od počátku si na problémy stěžuji stavební úřady, města, odborné organizace či opozice.

Ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Bartoš opakovaně slibuje, že budou chyby s digitalizací postupně napraveny. Ministr nejprve slíbil rozběh v srpnu, nakonec informoval o připraveném harmonogramu náprav.

V minulém týdnu na tiskové konferenci pak uvedl, že léta byli všichni nespokojení, jak dlouho stavební řízení probíhá. Mimo jiné také poukázal na malé platy úředníků na stavebních úřadech či slíbil, že systém bude postupně vylepšován.