Pirátská senátorka si chválí stavební řízení. O kolaudaci požádala za 10 minut z mobilu

Deník Blesk.cz v pátek uvedl, že pirátská senátorka kolaudovala svou památkově chráněnou vilu v Nové Pace. Byť pracovníci stavebních úřadů, odborníci či města na Portál stavebníka nešetří kritikou, senátorka si jej nemůže vynachválit.

Šípová 31. července, kdy již platil nový stavební zákon a běželo digitální stavební řízení, napsala, že opravuje památkově chráněný objekt. „Nyní si žádám o vydání kolaudačního souhlasu podle nového zákona. Vyplnění žádosti mi trvalo 10 minut a všechno proběhlo hladce,“ doplnila na sociální síti X senátorka.

Poté zhodnotila, že její test portálu tedy proběhl úspěšně. „Rozhodně je to snazší než dřív. Howgh!“ komentovala dále. Za zhruba dva týdny, přesně 15. srpna, se opět na sociální sítí pochlubila, že již má zkolaudováno.

„Proběhlo to hladce“

„Mám zkolaudováno podle nového stavebního zákona. A proběhlo to hladce i přesto, že jde o památkově chráněný objekt. Nemám obavu, že by digitalizace stavebního řízení (DSŘ) nedopadlo dobře,“ dodala.

Na rychlou kolaudaci však reagovali i někteří diskutující. Mimo jiné i starosta brněnských Židenic Petr Kunc. „Zeptám se znovu, minule jsem nedostal odpověď. Jak si získala vyjádření dotčených orgánů, zejména hasičů?“ dotazoval se Kunc, odpovědi se však nedočkal.

Na vyjádření hasičů se dotazovala značná část komentujících. „Proč neodpovíte na dotazy ve vlákně i když jsou položeny velice slušně? Třeba by to někoho zajímalo. Takhle to vypadá všelijak, ale rozhodně ne důvěryhodně a nebo děláte krizové PR Bartošovi a spol.,“ ptal se další diskutující.

Žádost podala z mobilu

Redakce iDNES.cz oslovila i samotnou senátorku. „Žádala jsem 31. července přes Portál stavebníka, z mobilu. Přihlásila jsem se bankovní identitou,“ vysvětlila Šípová.

Současně zdůraznila, že to bylo skutečně jednoduché, jak popsala na sociální síti. „Nemusela jsem chodit na úřad. Úředníka, který kolaudaci prováděl, jsem ostatně viděla jednou jedinkrát, a to při závěrečné kontrolní prohlídce, která proběhla 15 dní po podání žádosti o kolaudační rozhodnutí přes Portál stavebníka,“ popsala pro iDNES.cz průběh.

Ohledně dotazů na hasiče poznamenala, že jejich názor skutečně potřeba nebyl. „V mém případě ho zákon nevyžaduje. Místo toho však bylo zapotřebí stanovisko orgánu péče o kulturní památky, protože šlo o rekonstrukci památkově chráněného objektu. To je součástí spisového materiálu, na jehož podkladě stavební úřad vydal souhlas s užíváním objektu, tedy jej zkolaudoval,“ doplnila dále senátorka.

Na dotaz ohledně komentářů, které se pod příspěvek objevily, řekla, že si o spoustě z nich prostě nic nemyslí. Ve svém případě pouze referovala o své zkušenosti.

„Ivan Bartoš ostatně ani nevěděl, že něco kolauduji a že mám v úmyslu o tom referovat. Dům postupně opravuji už od roku 2013, je absurdní tvrdit, že bych něco takového byla ochotná dělat kvůli PR strany, kterou ostatně neváhám v případě svých pochybností kritizovat stejně tak jako ostatní strany,“ dodala Šípová.

„Sbíráme zpětnou vazbu“

Ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš na čtvrteční tiskové konferenci, kterou svolal ke dvěma měsícům fungování systému, řekl, že léta byli všichni nespokojení, jak dlouho stavební řízení probíhá.

Bartoš také přiznal, že v dané fázi jsou objektivní potíže. „Sbíráme zpětnou vazbu, aby systém fungoval efektivně. Požadavky předáváme jednotlivým dodavatelům, testujeme a poté nasazujeme,“ sdělil k problémům a současně poděkoval úředníkům, jak se snaží používat nový systém. Bartoš také doplnil, že nové funkce jsou nasazovány po týdnu či dvou.

Na dotaz, zda by na přechodnou dobu mohly stavební úřady používat starý stavební zákon a systém, Bartoš řekl, že si to nikdo nepřeje. „Dostali bychom se do situace, jaká byla před 1. červencem (spuštěním digitálního stavebního řízení pozn. red.),“ poznamenal ministr.

Premiér Petr Fiala v úterý řekl, že Bartošovi mají se zvládáním komplikací s digitalizací stavebního řízení pomáhat ministr dopravy Martin Kupka, průmyslu a obchodu Jozef Síkela a financí Zbyněk Stanjura. K tomu ministerstvo pro místní rozvoj sdělilo, že jednání s dalšími ministry jsou běžným postupem a podobných schůzek už bylo v uplynulých měsících několik.

„Agendy těchto ministerstev přímo souvisí s digitalizací stavebního řízení. Nejbližší spolupráce je s ministerstvem dopravy, a to kvůli fungování relativně nového Dopravního a energetického stavebního úřadu,“ uvedl dále resort.