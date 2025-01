Digitalizace stála Bartoše hlavu, jeho podřízení ale inkasovali odměny

Redakce iDNES.cz na mimořádné odměny na ministerstvu pro místní rozvoj upozornila již na začátku října. Nyní však získala detailní seznam odměn pro jednotlivé pracovníky.

„Zaměstnancům odboru digitalizace a informačních systémů byly přiznány (mimořádné odměny) na základě návrhu nadřízených odměny v souladu zákoníku práce,“ stojí v odpovědi ministerstva. Její součástí je také tabulka s odměnami, které byly vyplaceny jednotlivým pracovníkům. Seznam však neobsahuje konkrétní jména, ale pouze funkce a označení pracovníků.

Tvořil celostátní koncepci a strategii

Například ředitel odboru si loni přišel na odměny ve výši 213 tisíc korun. Podle ministerstva v rámci digitalizace stavebního řízení tvořil celostátní koncepci a strategii informační a komunikační politiky státu. Dále pak měl podle resortu na starost tvorbu informační koncepce České republiky.

„Spolupracuje při tvorbě koncepce stavebního řádu České republiky. Je členem a podílí se na aktivitách pracovních skupin definovaných v rámci činnosti Digitalizace stavebního řízení a územního plánování – Národního plánu obnovy (DSŘ NPO),“ vyjmenovalo důvody dále v odpovědi ministerstvo.

Odpovědi od MMR. | foto: iDNES.cz

Podle ministra je ředitel slabým místem

Podle webových stránek MMR je ředitelem odboru digitalizace a informačních systémů Petr Klán. Současný ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek v říjnu v rozhovoru pro ČTK ale řekl, že s Klánovou prací není spokojený. Právě on se na vývoji digitalizovaných systémů významně podílel.

Kulhánek tehdy v rozhovoru také podotkl, že ředitel odboru je slabým místem ve vývoji a přípravě stavebního řízení už od jara. „Je to věc, kterou jsem načerpal ze všech front, když jsem sem (na ministerstvo) vstoupil. Není to vůbec nic osobního proti Petrovi Klánovi, jenom si myslím, že ten člověk dostal na hrb, nebo si sám vzal, daleko víc, než mohl zvládnout. On je označován za nejslabší místo celého problému, se kterým se v současnosti snažíme popasovat,“ dodal v říjnu ministr.

Odměny za digitalizaci stavebního řízení. | foto: MMR

Další zaměstnanec si přišel na odměnu 177 tisíc korun. Na starost podle ministerstva měl mimo jiné tvorbu a rozvoj celostátní koncepce a celostátní systémovou koordinaci procesů elektronizace veřejné správy.

„Koordinoval činnosti a dohlížel nad dodržováním harmonogramu projektů Digitalizace stavebního řízení a územního plánování,“ uvedl dále v odůvodnění odměny resort.

Dotazy redakce v žádosti podle zákona 106: Rozdalo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) mimořádné odměny týmu, který pracoval na Digitalizaci stavebního řízení (DSŘ)?

Odměnilo mimořádně MMR jednotlivce za práci na Digitalizaci stavebního řízení?

Komu konkrétně byly odměny rozdány?

Na jakých pozicích jednotliví pracovníci působí?

Co měli v rámci DSŘ na starost?

Jakou mimořádnou odměnu jednotlivým pracovníkům za DSŘ ministerstvo rozdalo?

Vyplatilo ministerstvo mimořádnou odměnu i nějakému externímu pracovníkovi? Pokud ano, komu a jakou částku?

Odměny za funkčnost

Další vedoucí pracovník označený Zaměstnanec 3 si loni odnesl odměnu ve výši 197 tisíc korun. Mimo jiné měl podle ministerstva na práci spolupráci při tvorbě koncepce stavebního řádu České republiky či zabezpečoval přípravu IT systému k Digitalizaci stavebního řízení a územního plánování tak, aby IT systémy byly přístupné a funkční pro všechny uživatele z řad veřejnosti a stavebních úřadů.

Jenže podle stavebních úřadů systémy připravené nebyly. Vedoucí odboru výstavby Lenka Tománková na stavebním úřadu v Kolíně na začátku září pro iDNES.cz k fungování řekla, že systém není zpracovaný pro potřeby stavební agendy. Nezná různé pojmy či úkony, které jsou pro ni potřebné.

„Špatná je i přehlednost, velkou část údajů je nutné zadávat mechanicky. Nelze nahlédnout do projektové dokumentace, dokud nezapočalo řízení, nelze hledat podle kořenů slov, je tam mnoho úkonů navíc. Přístup nemají všichni, kteří by jej měli mít,“ poukázala tehdy šéfka odboru.

„Uživatelská příručka by dle mého mohla být podrobnější, je moc stručná. Školicí videa, která jsem viděla, už jsou o trochu lepší, ale stejně mi v nich chybí nějaká posloupnost – provedení systémem od založení záměru, řízení, tvorba dokumentů...“ komentovala v minulosti referentka kolínského úřadu.

Odměny za digitalizaci stavebního řízení. | foto: MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj v odpovědi pro iDNES.cz uvedlo, že externí dodavatelé odměny nedostali. „Ministerstvo pro místní rozvoj nepřiznalo externímu pracovníkovi žádnou odměnu,“ uvedl doslova resort. Vedle desetitisícových odměn však někteří pracovníci odešli také bez ničeho či s odměnami kolem sedmi tisíc.

16. října 2024

Nové systému od roku 2028

S digitalizovanými systémy stavebního řízení měli stavebníci a úředníci problémy od jejich spuštění v červenci. Situace na konci září vyústila v odvolání tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z vlády a v následný odchod jeho strany do opozice.

Vláda se v říjnu rozhodla vypsat na systém digitálního stavebního řízení novou zakázku. Současně také umožnila dočasně používat původní systémy s těmi spuštěnými letos v létě. Nově vytvořený systém má začít fungovat nejpozději od začátku roku 2028.

Novelu stavebního zákona, přezdívanou bypass, předložila skupina poslanců napříč stranami v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Původně pod ní byl podepsaný i zástupce Pirátů Jakub Michálek, který ale svůj podpis dodatečně odvolal. Právě tři pirátští poslanci byli jediní, kdo se při hlasování o návrhu zdrželi, všichni ostatní napříč stranami jej podpořili.

Bývalý ministr Bartoš uvedl, že samotnou myšlenku odlehčení stavebním úřadům podporuje. Vadí mu ale, že vláda přechodnou dobu prodloužila na tři roky. Podle zástupce ministra Kupky má ale tato lhůta přinést státu jistotu, že získá řádně vysoutěžený nástroj, který nebude nikdo zpochybňovat.

Novela, kterou nedávno schválil Senát a podepsal prezident Petr Pavel, stanoví dvě přechodná období. První z nich má trvat do poloviny letošního roku a platit má pro účely územního plánování a národního geoportálu územního plánování.

Druhé období potrvá do konce roku 2027 a platí pro digitalizaci stavebního řízení. Od 1. ledna 2028 má pak podle záměru vlády začít fungovat zcela nový systém.