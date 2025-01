Od Bartoše dostal Klán za digitalizaci odměny, Kulhánek ho jako nejslabšího sesadil

„Pan Petr Klán od 1. ledna 2025 již není ředitelem odboru digitalizace a informačních systémů MMR. Dále postupujeme přesně tak, jak nám ukládá služební zákon. Probíhá správní řízení s panem Klánem o jeho novém služebním zařazení na jiné služební místo v rámci ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedla dále pro iDNES.cz mluvčí resortu Karolína Nová.

Ta současně doplnila, že jde o standardní postup v případě zaměstnanců ve služebním poměru. „Správní řízení nebylo dosud ukončeno,“ dodala Nová.

Plánované změny ve struktuře

Současný ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek v říjnovém rozhovoru pro ČTK označil Klána za slabé místo ve vývoji a přípravě stavebního řízení od jara.

„Je to věc, kterou jsem načerpal ze všech front, když jsem sem (na MMR) vstoupil. Není to vůbec nic osobního proti Petrovi Klánovi, jenom si myslím, že ten člověk dostal na hrb nebo si sám vzal daleko víc, než mohl zvládnout. On je označován za nejslabší místo celého problému, se kterým se v současnosti snažíme popasovat,“ řekl v minulosti ministr.

Už tehdy se mluvilo o tom, že Klán zřejmě ve funkci šéfa odboru digitalizace a informačních systémů skončí. Na ministerstvu se totiž již v loňském roce plánovaly změny ve struktuře.

„V rámci systemizace účinné od 1. ledna 2025, navržené již novým ministrem Kulhánkem, došlo k výrazné změně ve struktuře MMR,“ doplnila pro iDNES.cz mluvčí resortu Nová.

Organizační struktura ministerstva pro místní rozvoj k 1. říjnu 2024 dle jednotlivých sekcí. | foto: MMR Organizační struktura ministerstvo pro místní rozvoj k 1. lednu 2025 dle jednotlivých sekcí | foto: MMR

Odměny 213 tisíc korun

Redakce iDNES.cz nedávno upozornila na to, že Klán si za práci na digitalizaci stavebního řízení přišel na mimořádnou odměnu 213 tisíc korun.

„Odměny jsou reálně vyplacené za srpen 2024 (tedy v zářijové výplatě). Odměny MMR vyplatilo za působení předešlého pana ministra Ivana Bartoše,“ uvedla mluvčí Nová.

Podle ministerstva v rámci digitalizace stavebního řízení dostal Klán odměny mimo jiné za tvorbu celostátní koncepce a strategie informační a komunikační politiky státu. Dále pak měl podle resortu na starost tvorbu informační koncepce České republiky.

„Spolupracuje při tvorbě koncepce stavebního řádu České republiky. Je členem a podílí se na aktivitách pracovních skupin definovaných v rámci činnosti Digitalizace stavebního řízení a územního plánování – Národního plánu obnovy (DSŘ NPO),“ vyjmenovalo nedávno důvody odměny ministerstvo.

Ministerstvo hledá ředitele nové sekce

Ministerstvo již v polovině prosince vypsalo výběrové řízení v nově vzniklé sekci na Vrchního ředitele sekce informačních technologií.

„Co nabízíme: Prestižní a zajímavou činnost v oblasti informačních technologií v přímé podřízenosti ministra. Možnost podílet se na elektronizaci procesu zadávání veřejných zakázek, zajištění informačních systémů v souvislosti s digitalizací stavebního řízení a monitorovacích a informačních nástrojů pro realizaci kohezní politiky na národní úrovni včetně poskytování metodické podpory,“ stojí v inzerátu služebního místa.

Úspěšný zájemce se podle popisu může těšit na 16. platovou třídu, což znamená plat zhruba 76 500 korun.