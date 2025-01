Digitální stavební řízení: audit vyjde na miliony, technickou část nikdo nechce

„Technická část auditu byla sice vypsána také, ale bohužel se nepřihlásil odpovídající kandidát. Tato část se tedy bude soutěžit znovu po úpravě podmínek,“ doplnil mluvčí Augusta z ministerstva práce a sociálních věcí, které se na nápravě digitalizaci stavebního řízení podílí.

Právě, co se týče spolupráce mezi resorty Augusta uvedl, že hlavním cílem je podpora řízení DSŘ ve vztahu k celkové stabilizaci procesu a také technologickému bypassu včetně jeho realizace. „Na základě odhadů náročnosti jednotlivých úloh nakupuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) konkrétní expertní služby od MPSV,“ dodal Augusta.

„Vyvození právní odpovědnosti“

Za první část zakázky „právní služby“, kterou získala advokátní kancelář Portos a podle registru smluv s ní i advokátní kancelář MT Legal, ministerstvo zaplatí 900 tisíc korun bez DPH. Audit mají firmy dokončit do 25 pracovních dnů od podpisu smlouvy.

„Cílem forenzního auditu je komplexně přezkoumat situaci týkající se stavu přípravy digitalizace stavebního řízení v České republice, včetně analýzy všech relevantních zadávacích řízení, uzavřených smluv, jejich plnění a dopadů na čerpání dotací. Audit bude v této právní části zaměřen na legislativní, smluvně zakázkové a dotační aspekty projektu digitalizace,“ stojí ve smlouvě.

V rámci dané části auditu mají advokátní firmy zajistit komplexní kontrolu procesu přípravy digitalizace stavebního řízení. Ministerstvo také chce, aby poskytly komplexní obrázek a podklad pro případné korekce či úpravy v klíčovém projektu.

„Či pro vyvození právní odpovědnosti relevantních osob, které se v průběhu projektu digitalizace případně dopustili pochybení, která měla za následek neuspokojivý stav projektu,“ píše se dále ve smlouvě.

Nevyvrátil, že nějaká škoda mohla vzniknout

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) v polovině loňského října řekl, že audit bude zpracován do konce roku či ledna 2025. Audit má realisticky zobrazit celý legislativní a technický vývoj.

Zároveň by měl také popsat role jednotlivých aktérů. Díky tomu by následně mohlo být jasné, kdo je za nefunkční systém zodpovědný či kdo na tom nese podíl. Podle toho by také mohla být určena nějaká právní odpovědnost.

„Koneckonců je to ochrana moje, ministerstva a mojí vlády, abychom oddělili období, kdy systém začal fungovat 1. července až do dne, kdy ho přebíráme a docházíme do popisovaného období. Tento audit má ve svém zadání, co má všechno popsat,“ řekl v říjnu Kulhánek. Tehdy ale podotkl, že nejde říct, zda někdo bude obviněn, ani nevyvrátil, že nějaká škoda mohla vzniknout.

16. října 2024

Situace vyústila v odvolání Bartoše

S digitalizovanými systémy stavebního řízení měli stavebníci a úředníci problémy od jejich spuštění v loňském červenci. Situace na konci září vyústila v odvolání tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z vlády a v následný odchod jeho strany do opozice.

Vláda se v říjnu rozhodla vypsat na systém digitálního stavebního řízení novou zakázku. Současně také umožnila dočasně používat původní systémy s těmi spuštěnými loni v létě. Nově vytvořený systém má začít fungovat nejpozději od začátku roku 2028.

Novelu stavebního zákona, přezdívanou bypass, předložila skupina poslanců napříč stranami v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Původně pod ní byl podepsaný i zástupce Pirátů Jakub Michálek, který ale svůj podpis dodatečně odvolal. Právě tři pirátští poslanci byli jediní, kdo se při hlasování o návrhu zdrželi, všichni ostatní napříč stranami jej podpořili.

Bývalý ministr Bartoš v minulosti uvedl, že samotnou myšlenku odlehčení stavebním úřadům podporuje. Vadí mu ale, že vláda přechodnou dobu prodloužila na tři roky. Podle zástupce ministra Kupky má ale tato lhůta přinést státu jistotu, že získá řádně vysoutěžený nástroj, který nebude nikdo zpochybňovat.

Novela, kterou schválil Senát a podepsal prezident Petr Pavel, stanoví dvě přechodná období. První z nich má trvat do poloviny letošního roku a platit má pro účely územního plánování a národního geoportálu územního plánování.

Druhé období potrvá do konce roku 2027 a platí pro digitalizaci stavebního řízení. Od 1. ledna 2028 má pak podle záměru vlády začít fungovat zcela nový systém.