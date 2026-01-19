Zjednodušeně řečeno, v době, kdy už je všechno na displejích a obrazovkách, soudní úřednice pořád vozí ve vozících tlusté fascikly papírů.
„Pokud chci nahlédnout do spisu na brněnském soudu, tak si musím ten spis nejdřív několik dní dopředu objednat, pak dojet do Brna, řešit parkování, čekat v informačním středisku, než na mě přijde řada, a pak mohu teprve nahlédnout do spisu,“ vyjmenovává překážky práce s papírovými soudními spisy pražský advokát Lubomír Müller.
Nezbývá než se pokusit to stihnout, protože jinak bychom přišli o peníze z Evropské unie.