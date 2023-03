Stát chce přidat svým ajťákům. U externích firem mizí miliardy i know-how

Digitalizace musí znamenat úsporu, i tak v ní mizí miliardy. Chybí zkušení ajťáci, varoval ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Podle jeho slov IT experti mají ve státní správě až o 40 procent nižší platy než v soukromém sektoru. To by se mělo změnit. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní jedná o změnách v jejich odměňování.