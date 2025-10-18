Jenže k předání peněz nedošlo. Půta peníze odmítl, Kašpar zůstal ve funkci. Zde by příběh mohl skončit. Ale ve středu 15. října obvinila Národní centrála proti organizovanému zločinu celkem čtyři lidi. Tři z trestného činu podplácení a hejtmana Půtu z toho, že pokus ho zkorumpovat nikde neohlásil. Hejtman se brání, že se nic takového nestalo.
Zajímavější je ale pozadí celé kauzy, které redakce iDNES.cz rozplétá. Kdo mohl mít zájem Půtu uplatit a proč?
Jeho angažmá v celé kauze se jeví jako snaha pomoci určitým lidem, od nichž si sliboval jisté prebendy. Všude vykládal, jaký má na Půtu vliv.