Dvě pětiny pečujících jsou na vše samy, starají se hlavně ženy, zjistil průzkum

„Potřebu výstavby nových domovů pro seniory či lidi s demencí nijak nezpochybňujeme. To ale jako systémové řešení stárnutí populace nebude stačit. Je potřeba zaměřit se stejnou měrou na podporu neformálních pečujících a vytvořit pro ně takové podmínky, aby senioři i další osoby potřebující péči, mohli zůstat co nejdéle doma u svých blízkých, a přitom aby tato situace neměla dlouhodobě devastující vliv na ty, kdo o ně s láskou pečují,“ řekl mluvčí Diakonie ČCE Dalibor Hála.
Průzkum ukazuje, že neformální péče v Česku stojí především na ženách – ty tvoří 82 procent pečujících. Nejčastěji jsou to přitom pracující ženy, které se starají o seniora déle než tři roky a jsou na tuto péči zcela samy.
|
Většina autistů nejsou „geniální matematici“, potřebují péči, říká šéfka Diakonie
Opečovávaným blízkým je pak nejčastěji senior s demencí, který je sice ještě částečně soběstačný a je schopen se rozhodovat, ale potřebuje významnou pomoc při jednání s úřady nebo při pohybu s oporou.
Velká část pečujících je na péči sama. Odpovědělo tak celkem 41 procent respondentů. Šetření zjistilo, že muži se sice zapojují méně často, ale pokud ano, bývají bez podpory ještě častěji než ženy.
Data zároveň ukazují výraznou finanční zátěž. Téměř 60 procent pečujících označuje svou situaci za náročnou nebo má obavy z jejího zhoršení. Nejohroženější skupinou jsou ženy pečující o plně závislé děti a lidé, kteří se o blízké starají dlouhodobě bez pomoci okolí.
Zkušenosti z poradenské linky podle Diakonie ukazují, že pečující nejčastěji hledají rady ohledně příspěvku na péči a dalších dávek. Častým tématem je také nedostatek dostupných služeb a psychické vyčerpání, které lidé v této roli popisují.
|
Domov seniorů ukazuje budoucnost s důrazem na soukromí. Stavbu podpírá strom
Podle Diakonie budou podobné situace stále častější. S rychlým stárnutím populace totiž poroste počet lidí odkázaných na péči rodiny, zatímco kapacity sociálních služeb tomu nebudou stačit, podotýká.
Neformální péče se zároveň netýká pouze pečujících o seniory, ale i těch, kteří se starají o dospělé lidi a děti s různými typy hendikepu, s autismem či osoby po úrazu.
„Je to pro společnost výrazně levnějším řešením než spoléhání se výhradně na systém sociálních služeb. Právě proto bychom měli hledat více řešení, jak neformální pečující v jejich roli podpořit,“ řekla Zdeňka Marešová, náměstkyně pro služby Diakonie ČCE.
Průzkum vycházel na základě dat 962 klientů, kteří v prvním roce vyplnili Průvodce péče na webových stránkách Opory Diakonie.