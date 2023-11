Cukrovka je epidemie, kterou neumíme zastavit, říkají lékaři. Ohrožuje i srdce

Podle Českého statistického úřadu jsou infarkty, mrtvice a srdeční selhání příčinou až 45 procent úmrtí. Počet takových úmrtí se v posledních letech snížil, právě cukrovka 2. typu ale zůstává jedním z nejrizikovějších faktorů.

V roce 2019 trpěl cukrovkou jeden z jedenácti dospělých na světě, celkem šlo o 463 milionů lidí. Do roku 2045 by se počet diabetiků mohl zvýšit až o 300 milionů lidí, nemocí by tak mohl trpět každý desátý dospělý. Ročně v důsledku této nemoci zemře zhruba 6,7 milionů lidí, náklady na její léčbu představují 9 procent výdajů na zdravotní péči.

„V tuto chvíli tu epidemii neumíme zastavit,“ uvedl vedoucí lékař Diabetologického centra VFN a předseda České diabetologické společnosti Martin Prázný. Lékaři podle něj mají prostředky nárůst onemocnění zpomalit, bez moderních postupů a lepší informovanosti občanů to ale nepůjde.

„Chceme, aby si lidé uvědomili, že to, že mají cukrovku, není katastrofa a není to vždy jejich vina. Také by měli vědět, že s tím jde něco dělat,“ řekl Prázný.

Třetina lidí s diabetem má podle odborníků také kardiovaskulární onemocnění. „Pokud máte cukrovku, máte až dvakrát vyšší riziko, že vás postihne srdeční onemocnění nebo mrtvice než ten, kdo ji nemá - a to i v mladším věku,“ upozorňuje lékař Michal Vrablík z III. interní kliniky 1. LF UK.

Jedno z největších rizik u diabetiků představuje ateroskleróza, neboli kornatění tepen. U diabetiků podle Prázného postupuje mnohem rychleji, než u ostatních. Aterosklerózou trpí devět z deseti lidí s cukrovkou 2. typu.

Diabetes podle statistik zkracuje život u mužů i žen. Podle Vrablíka je ale možné tomu včasnou diagnózou zabránit. „Život diabetiků dokážeme prodloužit docela efektivně. Co ale neumíme, je život zefektivnit na úroveň lidí, co cukrovkou netrpí,“ uvedl Vrablík. Kvalita života pacientů je pak velmi často omezena, protože se osoby ohrožené takovým onemocněním nedaří identifikovat včas.

Důležitý je rodinný stav i vzdělání

Ke zmírnění komplikací by podle diabetologů mohlo přispět také oddálení cukrovky. Podle Prázného má velký vliv například omezení kouření či větší fyzická aktivita. Důležitý ale může být i rodinný a finanční stav pacienta či jeho dosažené vzdělání. „Máme-li být v léčbě úspěšní, musíme cílit na všechny prvky najednou,“ uvedl Prázný.

Záleží na tom, jak máme rizikové faktory pod kontrolou. „Častým problémem však je, že lidé s diabetem mnohdy nepřikládají dostatečnou důležitost svému srdečnímu zdraví. Zaměřují se pouze na kontrolu hladiny cukru v krvi a zapomínají na riziko srdečních chorob. To je vážný omyl, protože srdeční problémy jsou u diabetiků hlavní příčinou úmrtí,“ uvedl Prázný.

V oblasti inovativní léčby diabetu a prevenci s ním spojených kardiovaskulárních chorob došlo podle Prázného k velkému pokroku. Například nová léčiva, označovaná jako GLP-1, prokázala pozitivní vliv na snižování rizika srdečního onemocnění u diabetiků. Lék pomáhá mimo jiné kontrolovat hladinu cukru v krvi a potlačovat chuť k jídlu.

Podle odborníků je důležitá také angažovanost pacientů. Lékař by měl podle Prázného poskytnout pacientovi komplexní informace, aby mohl sám učinit rozhodnutí o své léčbě. Lidé by také měli aktivně vyhledávat další informace o svém onemocnění.

To potvrzuje i Vrablík. „V českém systému přetrvává názor, že o nemoc se stará zdravotník a není to věc pacientů. Tak to není. Zdraví je naše největší vlastní hodnota a je v rukou pacientů,“ dodal.