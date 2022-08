Proruští dezinformátoři Tušl a Čermák jsou ve vazbě. Jejich slibům soud neuvěřil

„Ano, je to pravda. Soud se bál, aby i nadále nenatáčeli videa,“ sdělil iDNES.cz jejich právní zástupce Norbert Naxera. Podle něj soudu slíbili, že v případě propuštění s danými aktivitami skončí, to ale soudce neobměkčilo.

Podle Naxera navíc „oba obvinění mluví o tom, že se stali obětí politického procesu. Že zřejmě je to úkol od vlády, aby zastrašovali opozici.“

Oba muži jsou zastánci ruského útoku proti Ukrajině. Jejich zadržení souvisí s videem, které tento týden vysílali živě na sociální síti Facebook. Muži ve videu podněcovali k nenávisti vůči uprchlíkům z Ukrajiny.

Ve středu 24. srpna se v Praze uskuteční řada akcí při příležitosti oslav 31. výročí nezávislosti Ukrajiny, kvůli kterým je dle mužů nutné zakročit. Muži za hojného využívání nenávistných výrazů hecovali své fanoušky k vyvolání protiakce. Formu živého vysílání využívali již dříve. Jak zmínil Tušl v jednom ze svých předchozích videí, ostatní aktivity na Facebooku mají za své předchozí projevy již omezené.

Tušl a Čermák byli zadrženi pro podezření ze dvou trestných činů, a to z podněcování nenávisti vůči skupině osob a za hanobení národa, rasy, etnické skupiny a jiné skupiny.

Šiřitelé ruské propagandy

Oba muži nejsou na české dezinformační scéně žádnými nováčky. Tušl, devětadvacetiletý invalidní důchodce s několika exekucemi, na podporu svých aktivit opakovaně žádá své fanoušky o finanční příspěvek na bankovní účet. Veřejně na sebe upozornil již v době pandemie koronaviru, kdy natáčel videa, ve kterých nadával zdravotníkům v očkovacích centrech.

Dále také na různých místech pronásledoval předsedu České lékařské komory Milana Kubka, kterému chtěl klást otázky ohledně povinného očkování, s čímž odmítal přestat.

Novinářům v restauraci na Šeberáku tehdy řekl, že zpovídat Kubka bude i nadále: „Budu to dělat trochu jinak, a to tak, že pokaždé, když za panem Kubkem půjdu, tak to oficiálně oznámím na úřadu, nahlásím událost třeba u něj v ulici, třeba shromáždění,“ uvedl tehdy Tušl, který dále pronásledoval u bytu také imunologa Václava Hořejšího.

Pětkrát odsouzený Tušl také v minulosti vyhrožoval bývalé partnerce a matce svého dítěte brutálním zavražděním. Na dítě výživné neplatí. V 2019 navíc na svém facebookovém profilu nasdílel následující text písně, v němž se zpívá o brutálním násilí na ženě: „Prokopu ti žebra, ať konečně chcípneš, tak krvácej děvko, strašně miluju tu vůni krve, kde mám nůž, ať ti můžu rozpárat obličej od ucha k uchu,“ napsal Tušl, textem zároveň odkázal na svou bývalou partnerku.

Po vypuknutí války na Ukrajině začal Tušl na sociálních sítích šířit videa, ve kterých obviňoval média z šíření lží a dlouhodobě vyzýval k odporu vůči přijímání ukrajinských uprchlíků, útok Ruska na Ukrajinu veřejně podporuje.

Pětatřicetiletý Tomáš Čermák, počátkem tohoto roku odsouzený z podpory a propagace terorismu, na svém Facebooku již v minulosti podněcoval k útokům na poslance a jejich následné likvidaci, dle jeho slov totiž mírová cesta není možná. Vyjadřoval se tak v souvislosti s novelou pandemického zákona. Burcoval lidi k vytvoření „armády“, která by narušila pokojné demonstrace spojené s protipandemickými opatřeními. Čermáka tehdy zadržela Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Společně s Patrikem Tušlem útočil na lidi spojené s opatřeními proti koronavirové epidemii. Ve svých videích často zmiňuje svého kumpána, kterého označuje jako „Zdendu“, který na Facebooku figuruje pod jménem Zdenda Moravský. Ten v jednom ze svých vysílání promlouval ke svým sledujícím v uniformě se znakem komunistického Československa.

Čermák, stejně jako Tušl, žádá své fanoušky o zaslání finančního příspěvku na podporu jeho aktivit.