Konec Pavla Zítka? Zatímco utíkal, soud mu zrušil penězovod od důvěřivců

Zítko byl hledaný, protože se nedostavil k soudu v Chomutově, kde se měl zpovídat z šíření poplašné zprávy. Policie po něm pátrala zhruba dva měsíce, nakonec jej dopadli v pondělí slovenští policisté.

Ještě než se Zítko vydal na útěk, tak od důvěřivců vybíral peníze prostřednictvím spolku Srdcem pro Vlast, kde je předsedou. Mimo jiné po zadržení Tomáše Čermáka prosil lidi o peníze na jeho advokáta. Peníze však od lidí vybíral ještě v době, kdy byl Čermák na útěku. V té době také o Čermákově útěku Zítko na svém profilu referoval, sdílel i videa, která měl Čermák údajně natočit v Rusku, kam se mínil vydat. Podle informací iDNES.cz měl však Čermák namířeno do Běloruska.

Nakonec jej ale policisté lapili v Polsku. A to jen den poté, co byl na výslechu sám Zítko. Ten tvrdil, že šlo o čistou náhodu a kdo tvrdí opak, je „zaplacený hejtr, fízl a vlastizrádce. Jak jsem již mnohokrát zmiňoval, všichni teď po mně jdou.“ Od svých odpůrců si tehdy vysloužil přezdívku „bonZítko“.

„Členové jsou bezmezně oddaní vůdci“

Peníze, které Zítko jménem spolku vybíral, pravidelně utrácel na benzínkách, v obchodech, za mobilní hry, nebo je přímo vybíral v hotovosti, jak dokládají záznamy na jeho transparentním účtu. Také zjišťoval v bankomatech dostupný zůstatek, za což si banka účtovala poplatky.

Během svého útěku ale Zítko o penězovod od příznivců přišel. Spolek Srdcem pro vlast totiž spadl do likvidace, protože neplnil povinnosti a to ani přes výzvu soudu.

Na účtu spolku k 26. červnu zbylo zhruba pět stovek v mínusu a na druhém účtu s názvem Srdcem pro Vlast - Pavel Zítko PREZIDENT 2023 má pak asi tisíc korun.

Likvidátorem spolku se stala společnost Tomko a partneři. „V květnu nám přišlo usnesení právní moci. Teď probíhá lustrace spolku. Tzn. že se dělají nějaké součinnosti, vždycky to chvilku trvá,“ uvedla pro iDNES.cz společnost k likvidaci.

„Když se nic nezjistí, historický majetek nebo nějaký zádrhel, tak v řádech dvou měsíců je to možné ukončit. Když se něco zjistí, což nyní nevíme, tak je lhůta delší. Většinou ten spolek (likvidace, pozn. red.) trvá tak čtyři měsíce. Musíte čekat, než vám odpoví banky a ostatní instituce, děláte totiž také lustraci na katastru,“ dodala kancelář.

Z dokumentu o zrušení a jmenování likvidátora, který je zveřejněný ve Veřejném rejstříku, se také píše, že spolek je povinen zaplatit na účet Městského soudu v Praze soudní poplatek ve výši 2 tisíce korun.

„Zahájení řízení bylo odůvodněno tím, že spolek, ač vyzván rejstříkovým soudem k nápravě závadného stavu, ve lhůtě rejstříkovým soudem stanovené závadný stav neodstranil, tzn. nezaložil do sbírky listin účetní závěrky za účetní období roku 2016-2021, popřípadě přehled o majetku a závazcích za totéž období,“ stojí v dokumentu.

Spolek srdcem pro Vlast skončil v likvidaci. | foto: iDNES.cz

Z rejstříkového spisu také vyplývá, že spolek nemá faktické sídlo. „Majitel nemovitosti přípisem ze dne 25. května 2023 rejstříkový soud upozornil na odvolání souhlasu s umístěním sídla spolku, přičemž spolek je nekontaktní a na výzvy majitele nemovitosti nereaguje,“ píše se dále v rozhodnutí soudu.

Soud spolek podle dokumentu vyzval ke zjednání nápravy. „Lhůta k odstranění nedostatků pro založení specifikovaných dokumentů do sbírky listin uplynula marně. Spolek na výzvu soudu nereagoval a závadný stav do dne vydání rozhodnutí odstraněn nebyl, třebaže byla výzva doručena spolku do datové schránky a všem soudu známým představitelům spolku - předsedovi spolku Pavlu Zítkovi a členu spolku Robertu Šmukovi,“ doplňuje listina s tím, že tak byly naplněny důvody ke zrušení spolku s likvidací.

Odborník na dezinformace Roman Máca již dříve zasílání peněz na Zítkův účet komentoval slovy, že se jedná v podstatě o sektu. „Její členové jsou bezmezně oddaní svému vůdci. Není třeba v tom hledat nějakou zvláštní logiku. V každé společnosti její část tvoří různí blázni a pomatenci. Toho využívá i Zítko a další a získávají od těchto lidí peníze,“ komentoval Máca.

10. října 2023

Podle jeho slov Zítko používal klasický trik, který používají i další zadlužení „spasitelé“, kteří vybírají od důvěřivců peníze. „Založil si spolek a vybírá peníze jeho jménem, aby je skryl před exekutorem. Protože to jsou peníze spolku a ne jeho. Ale jediným statutárním orgánem spolku je Pavel Zítko, který si s těmi penězi může dělat, co chce. Zítko vybírá na dva účty. Na jeden transparentní a na jeden běžný,“ přiblížil Máca.

Druhou praktikou podle něj je, že zadlužený „spasitel“ vybíral peníze na účet vedený na třetí osobu. „Vzpomeňme, že například zadlužený Patrik Tušl od důvěřivců vybíral peníze také na účet, který založil na svou novorozenou dceru,“ řekl dále pro iDNES.cz Máca.

Platby z účtu spolku Srdcem pro Vlast. | foto: iDNES.cz

„Věděli to prodejci hrnců“

Současně také upozornil, že právě Zítko jednoduše říká to, co různí „blázni a pomatenci chtějí slyšet“. Tím se podle Mácy pro ně stává poslem pravdy.

„Lidem, kteří věří na chemtrails, na nanočipy ve vakcínách, že Česká republika neexistuje a na další nesmysly, jednoduše prodáte jakýkoliv předražený šmejd. Stačí k tomu připojit příběh, který zapadá do jejich vidění světa,“ doplnil Máca s tím, že na lidské naivitě a hlouposti se vždy dobře vydělávalo.

„Věděli to prodejci hrnců a ví to i tito novodobí komerční spasitelé, kteří prý hlásají tu pravdu, aby zachránili lidstvo, za což požadují peníze, prodávají předražené šmejdy a lákají důvěřivce na podvodné finanční služby,“ dodal v minulosti ke spolku Máca.

Špičkový rakouský vynález

Zítko však nespoléhal jen na dárce, ale také na své podnikání. Například nabízel „absolutní světovou novinku roku 2024 – unikátní inovativní optimalizátor elektrické energie EcoFox, který ušetří asi 500 eur za rok“.

Podle jeho dalšího popisu šlo o špičkový rakouský vynález a výrobek Evropské unie, který funguje na základě slepé (jalové) energie. „EcoFox prodávám za neuvěřitelnou zaváděcí cenu 999 eur, takže jeho návratnost jsou necelé 2 roky. EcoFox lze samozřejmě nakupovat i bez DPH,“ vybízel k nákupu Zítko, který je také současně v exekuci.

Zítko vyzývá k nákupu zázračného výrobku. | foto: iDNES.cz

Vedle toho se Zítko také snažil získat peníze prostřednictvím kryptoměny Tycoon69. „Sledoval jsem hodně firem těžících kryptoměny a pak jsem v tom také aktivně pracoval. Pak jsem loni v létě poznal Tycoon69,“ vypráví Zítko na videu z listopadu 2019. Jenže daná kryptoměna neexistuje. Ve skutečnosti celý proces fungoval tak, že lidé, kteří do projektu přivedli další členy, dostali odměnu.

Kromě podivných investic do kryptoměn však Zítko rozjel i jiný byznys. Tím je „zázračný“ fén, který podle něj vysílá vysokofrekvenční záření. Mělo údajně zlepšovat kvalitu vody, až z ní byla „studánková“. Zítko toto zařízení prodával za 400 eur.

Zítko byl výraznou postavou české dezinformační scény. I na něj ale dopadly spory a hádky, které tuto část společnosti často rozklíží. Hlavní roli hrají peníze.

Jeho dlouhodobá souputnice Jana Peterková se se Zítkem rozádala kvůli potyčce, která se odehrála na „Zemském sněmu lidu Československa v Bruntále“. Podle Peterkové právě na sněmu Zítko zakázal mimo jiné klást otázky a nechtěl nikomu několik hodin půjčit mikrofon.

Celému incidentu údajně předcházelo, že Zítko pronesl, že Peterková je po návratu ze své polské mise, kam jela zachraňovat odsouzence na útěku Čermáka, „nějaká divná“. Napětí mezi nimi zřejmě způsobilo také to, že Peterková se odklonila od Zítka.

Ještě před rozepří si však Peterková se Zítkem notovali. Mimo jiné i ohledně pomoci zmíněnému Čermákovi. Vedle toho například spolu vystoupili loni v listopadu na akci před pražským krajským policejním ředitelstvím.

Na shromáždění Peterková v souvislosti s incidentem na pražském městském soudu z konce loňského května, kdy její příznivci vysadili dveře jednací síně, označila jednání justiční stráže za nezákonné. Na místě museli zasahovat těžkooděnci. Peterková podle tehdejších svých slov věřila Čermákovi, že je v Rusku.

Na akci tehdy vystoupil také Zítko, který prohlásil, že v zemi dochází ke „genocidě“. „Jedná se o genocidu národa, která probíhá od roku 2020, kdy v pěti krocích byli likvidováni lidé v nemocnicích,“ řekl Zítko.

Paralyzují soudy i úřady

Je také nutné neopomenout, že „Zemské sněmy lidu Československa“ pořádají lidé, kteří si říkají Legitimní věřitelé České republiky (LVČR). Jejich počty nikdo nezná, na veřejnosti vystupují stovky z nich.

Paralyzují soudy i úřady. Zpravidla tak, že do nich vtrhnou a vznášejí bizarní nároky a požadavky. Účastní se protivládních demonstrací. Požadují peníze. Mohou se jevit, že jsou pro smích, ale svojí konfrontační argumentací se dostali do hledáčku Centra proti hybridním hrozbám, které před aktivitami Legitimních věřitelů varovalo.

„Českou republiku považují za nelegitimní, a proto ani nositeli občanství ČR nenáleží dle jejich učení žádná práva, ale ani povinnosti vůči státu,“ popisuje Centrum proti hybridním hrozbám činnost Legitimních věřitelů. Ti doslova uvádějí, že chtějí převzít moc ve státě.

Jedná se však o skupinu lidí, kteří se považují za občany ČSFR nebo ČSR. Tvrdí, že občanské průkazy jsou neplatné, neuznávají policii, soudy ani úřady. Jejich argumentace je postavená na faktu, že Československo nemohlo zaniknout, neboť se z něj lidé sami dobrovolně nevyvázali a neproběhlo referendum. Tím pádem je Česká republika nelegitimní korporací. Sám Zítko se pak prohlašuje za generálního konzula Československé republiky.