Policie obvinila dezinformátora Netíka. Vyhrožoval Rakušanovi, že bude viset

„Rakušane, vládo! Prezident Putin zná viníky a stejně jako on visel tam na té budově, tak vy všichni vlastizrádci tohohle národa, kteří adorujete fašismus v této zemi, budete také viset. Do jednoho. Tyhle slova neodvolám, nikdy v životě,“ hlásal Jakub Netík ve svém proslovu na akci s názvem Shromáždění občanů proti protiústavnímu jednání vlády ČR, která se konala na začátku září.

Policie tehdy uvedla, že se jeho výroky zabývají kriminalisté. Ve čtvrtek podle informací MF DNES dezinformátora policie obvinila. Na sociální síti X policisté uvedli: „Kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie v této věci sdělili podezření pro trestný čin vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci“.

Mluvčí pražské policie Jan Daněk řekl, že konkrétní jméno řečníka uvádět nemohou. Z informací médií a na sociálních sítích ale vyplývá, že se jedná o Jakuba Netíka, považovaného za jednoho z představitelů domácí dezinformační scény.

Netík za své výroky skončil před soudem už v říjnu loňského roku. Tehdy to bylo kvůli tomu, že ve svých videích na sociálních sítích tvrdil, že vláda očkováním proti nemoci covid-19 cíleně zabíjí občany. „Umírají lidi, mají záněty srdečního svalu, houstnutí krve, infarkty, mladý lidi na to umíraj a padaj,“ tvrdil tehdy ve videích.

V únoru a v březnu 2022 se poté vyjadřoval k vypuknutí války na Ukrajině. „To je taková škoda, že se Putin zastavil jen u těch ukrajinských hranic,“ řekl tehdy Netík, který dále tvrdil, že ruská vojska Ukrajinu osvobozují od fašistických zrůd, lidé na Ukrajině jsou za to šťastní a děkuji ruským vojákům.

Soud následně Netíka za jeho výroky osvobodil. Samosoudkyně Markéta Bitterová odůvodnila zprošťující rozsudek tím, že Netíkovy výroky ve videích převážně na Facebooku ohledně vakcín a války na Ukrajině nedosáhly takové závažnosti, aby se jednalo o trestné činy. „Je to jeho názor na věc a v trestněprávní rovině soud neshledal, že by to mělo být trestáno,“ uvedla soudkyně.