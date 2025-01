Pokračovala podpora Ruska. Tématy dezinformátorů bylo máslo i povodně

Jaké téma v roce 2024 na dezinformační scéně nejvíce dominovalo?

Stejně jako v předchozích letech se hlavně jednalo o podporu Putinova Ruska proti Ukrajině a zemím Západu včetně České republiky. Do toho zasahovala dílčí témata jako cena másla nebo povodně.

Objevily se i nějaké novinky, například konspirace ohledně povodní?

Nejedná se o novinky. V případě přírodní katastrofy, ať už jde nyní o povodně nebo o tornádo v roce 2021, dezinformační scéna okamžitě naskočí na to, že jev byl uměle vyvolán a jde o jakési spiknutí s cílem zničit obyčejné lidi.

V případě povodní tak byly použity už existující dezinformační výklady a jen byly uzpůsobeny momentální situaci.

Lidé, kteří nepracují a mají dluhy

Objevila se na scéně i nějaká nová tvář, která by se dala označit za současnou hlavu dezinformační scény?

Co se týče kvazi-mediálních projektů, v roce 2024 se neobjevila nějaká nová výrazná osobnost, která by například ostatním dezinformátorům ve velkém dokázala přebírat podporovatele.

V politické rovině ale můžeme pozorovat jistý vzestup Kateřiny Konečné a uskupení Stačilo! dost možná na úkor Tomia Okamury a SPD, kdy Okamura a SPD byli právě v posledních letech vůdčím elementem antisystémové a proruské scény.

O dezinformacích se opakovaně mluví v médiích. K čemu a komu vlastně slouží?

Pokud jsou šířené úmyslně, šiřitel je používá k dosažení svých cílů, ať už politických nebo komerčních. Jednoduše se zaměřuje na určitý segment populace a dává mu to, co chce slyšet. To následně přetavuje ve vlastní prospěch.

Je primárním cílem dezinformátorů vybrat peníze od lidí, kteří věří v jejich ideologii?

Pokud to dezinformátor dělá čistě pro byznys, tak jde samozřejmě o peníze. Když se podíváme na řadu komerčních dezinformátorů, jsou to často lidé, kteří nepracují, mají dluhy a mají problém mít legální příjem.

Jednoduše si vydělávají takto bokem. I v případě politické motivace jde často právě o peníze spojené se štědře placenou veřejnou funkcí, státním příspěvkem politickým stranám a s dalšími legálními nebo nelegálními příjmy.

Proměna covidových na proruské

Jak moc mohou být vlastně dezinformátoři nebezpeční pro společnost?

Aby demokratická společnost mohla být úspěšná, většinově se musí rozhodovat racionálně a na základě faktů a nikoliv na základě lží a bludů. Rizikem je také radikalizace různých pomatených jedinců, kteří mají násilné tendence.

Dá se říci, že se scéna od covidu nějak vyvíjí?

Tematicky samozřejmě naskakuje na věci, která jsou pro její cílovou skupinu aktuální. Příkladem je proměna covidových dezinformátorů na ty proruské.

Vyvíjí se také dle preferencí jejich cílové skupiny. Jde mimo jiné o odklon od psaných textů k videoobsahu a od různých tzv. alternativních webů k sociálním sítím, ať už se jedná o Facebook nebo YouTube. Čím dál častěji také využívají technologie jako AI, pokročilé strojové překlady, sofistikované nástroje pro tvorbu obsahu, deepfake videí a podobně.

Lidé, kteří při covidu hlásali různé konspirace, zmizeli (například Chcípl pes, apod...). Další pak naskočili na rétoriku Ruska. Je to tím, že například veřejnost už covid tolik netáhl, tak potřebovali nějakou změnu?

Ve výsledku to je strašně jednoduché. Komerční dezinformátoři jen vezmou v poplatné době ta nejvýznamnější témata, která se objevují v médiích, a k nim napíší, že to je podvod, všechno je jinak, média lžou a podobně a dále přidají číslo účtu, kam jim mají důvěřivci posílat peníze.

Když jsou média plná tématu povodně, tak se z covidových a proruských dezinformátorů na nějakou dobu stanou experti na přírodní katastrofy s tím, že to je všechno jinak, je to podvod a lidé mají toto údajné odhalování podvodu finančně podpořit.

Říkají to, co důvěřivci chtějí slyšet

Když vzpomenu na Patrika Tušla či Tomáše Čermáka, kteří pronásledovali dokonce lékaře, jsou tady i nyní lidé, kteří by byli podobně agresivní, nebo to byl opravdu unikát?

Podobní lidé s násilnými tendencemi tady samozřejmě jsou. V internetových diskusích je poměrně běžné, že se tam vyhrožuje lidovými tribunály, postavením ke zdi, věšením a podobně. Nyní je ale naše společnost nastavena tak, že je to nepřípustné a trestné.

Pokud by ale tito lidé dostali garanci, že mohou beztrestně věšet a mučit lidi v lágrech a za to se jim dostane pochvaly, že jsou vlastenci a dělají to pro svou vlast, budou to nadšeně dělat i reálně a nejen prostřednictvím vypisování na internetu. Není to tolik let zpátky, kdy naši občané byli na hranicích připraveni zastřelit další naše občany jen za to, že chtěli opustit republiku.

Například Ladislav Vrabel byl podezírán ze spolupráce s Ruskem. Je podobných postav, které by s Ruskem mohli spolupracovat, v Česku více?

Je jich samozřejmě více. To, co se podaří zpravodajským službám zachytit a následně se dostane na veřejnost, je jen zlomek skutečného stavu.

K čemu například Vrabelovi spolupráce byla? V současné době na jeho akce chodí desítky lidí.

Ruské zpravodajské služby a propagandisty oslovilo, že Vrabel dokázal na demonstraci v září 2022 zaplnit Václavské náměstí. Tím o něj z jejich strany vznikl zájem, který ale následně upadal stejným tempem jako Vrabelova popularita.

Proč lidé vlastně dezinformátorům věří? Většina z nich čelí exekuci nebo je v insolvenci...

Protože jim jednoduše říkají to, co chtějí slyšet a u toho se stylizují do role jakýchsi nezištných bojovníků za národ. A na to důvěřivci naskakují, stejně jako naskakovali na prodej hrnců a jiných šmejdů, kdy uvěřili, že to je skvělý až zázračný produkt.