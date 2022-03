Dezinformační weby blokaci obchází, návštěvnost ale klesla. Využívají Telegram

Je to více než měsíc, co internetové sdružení CZ.NIC zablokovalo osm dezinformačních webů. Výkonný ředitel Ondřej Filip to tehdy odůvodnil tím, že agresi Ruské federace vůči Ukrajině dlouhodobě doprovází dezinformační kampaň v řadě internetových médií, která využívají českou národní doménu.