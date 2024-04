Propaganda ke kurzu kvantování i předraženému fénu. Dezinformátoři ezoteriku milují

„Mámě je dvaasedmdesát a občas ji přijde řetězový e-mail. Často to spolu řešíme, nedávno mi psala na WhatsApp a ptala se, jestli mi říká něco pojem kvantová fyzika. To mě překvapilo, fyzika ji nikdy nezajímala. Až později jsem zjistil, že ji do pošty přišla nabídka na kurz kvantování,“ popisuje na sociální síti X jeden z uživatelů.

Český internet je nabídek tohoto typu plný. Stačí zadat klíčové slovo ezoterika a vyjede velké množství inzerátů nabízejících kurzy, workshopy, webináře nebo třeba výklad z karet či léčivé kameny. Až na výjimky jsou všechny metody zpoplatněné, za dvouhodinový kurz kvantování si například Romana Miňková z Českých Budějovic účtuje 450 korun.

Redakce iDNES.cz ji kontaktovala – a dozvěděli jsme se, že kvantování a jiným metodám se Romana Miňková věnuje od roku 1997 a školení ji od té doby živí. „Účastníci si procvičí a uvědomí si, jak se pohybovat v kvantovém poli. Ti kdo o tom nic neví, tak si přijdou hlavně nasát atmosféru a zažít si, co všechno se dá v kvantovém poli dělat,“ říká školitelka.

Vysvětlit údajný princip kvantování je podle Miňkové náročné: školitelka iDNES.cz sdělila, že by na to potřebovala moc času.

„Celá metoda kvantování je úžasná věc na zasmání,“ řekl již dříve pro Denník N Roland Oravský, lékař a člen skupiny Lovci šarlatánů, která vyvrací bludy v medicíně. Lidé, kteří tento nesmysl propagují, používají podle Oravského nesrozumitelný žargon z kvantové fyziky – i když to jejich „kvantování“ nemá s reálnou fyzikou nic společného a oni sami vůbec netuší, co ty vědecké pojmy, které používají, vůbec znamenají.

Přestože experti se údajnému kvantování smějí, na akci Romany Miňkové v Českých Budějovicích je vyprodáno. Dvě hodiny workshopu si zaplatilo deset lidí a školitelka si tak pravděpodobně vydělá 4 500 korun.

Vlastenecká akce, nebo bleší trh?

Kvantování je pouze jednou z mnoha „zázračných“ metod v ezoterice. Podle expertů však může být návštěva takového workshopu jakousi startovací drogou, především pro lidi, kteří jsou v nějaké etapě svého života nespokojení.

„Motivací je jednoduše finanční zisk. A to, že někomu poškodí zdraví, podvodně ho připraví o peníze, to už tyhle podvodníky samozřejmě nezajímá,“ vysvětluje Roman Máca, bezpečnostní analytik.

Na klasické „šmejdy“ prodávající například biolampy nebo hrnce důchodcům podle analytika navázala dezinfoscéna, jejíž představitelé od důvěřivců požadují peníze přímo, nebo jim prodávají údajně zázračné výrobky a preparáty. „Řada tzv. vlasteneckých setkání se tak proměňuje v prodejní akce,“ popisuje Máca.

Do povědomí se dostal například „fén“, který na svých sítích přeprodává známý dezinformátor Pavel Zítko. Přístroj má změnit běžnou vodu na vodu studánkovou – a to způsobem, který je technicky naprostý nesmysl, jak upozorňuje například spotřebitelská organizace dTest. Výrobní cena tohoto produktu se dá laicky odhadnout na sto korun, takže i jeho běžná cena, téměř pět tisíc korun, je absurdní. A konspirátor Zítko ho prodává za téměř dvojnásobek.

Dalším Zítkovým zlatým dolem je „optimalizátor spotřeby elektrické energie“ EcoFox. Ten má podle Zítka po zapojení do elektrické sítě lidem ušetřit až 12 tisíc korun ročně. Fungovat má „na principu jalové energie“. Ta opravdu existuje: je to energie (přesněji: jalový proud) která neprodukuje žádnou užitečnou práci, ale pouze zatěžuje elektrickou síť. Zítko však své příznivce přesvědčuje, že přístroj tuto energii využívá – což však ve skutečnosti není možné.

Zítko vyzývá k nákupu zázračného výrobku.

Zítko je jedním ze symbolů současné dezinformační scény, kromě prodeje předražených nesmyslů totiž obráží protivládní demonstrace nebo organizuje akce samozvaných Čechoslováků, kteří často útočí na současné vládní politiky a mimo jiné požadují zastavení pomoci napadené Ukrajině. To je podle expertů trend posledních měsíců, kdy někteří ezoterici přesouvají své pole působnosti a svým sledujícím nabízejí kromě přípravků také proruskou propagandu.

Zaplať a otevřeme ti mysl

Podle Kristíny Šefčíkové, analytičky Prague Security Studies Institute se zaměřením na dezinformace, může ezoterika pro některé lidi představovat útočiště v podobě poskytnutí komunity. „Je lákavé nechat se přesvědčit, že zodpovědnost za naše problémy můžeme připsat nějaké vyšší moci nebo konstelaci planet,“ přibližuje Šefčíková.

Ezoterika se s dezinformační scénou často překrývá právě proto, že na jedné straně bývají osamělí lidé, které zklamala tradiční medicína, jejich okolí nebo svět jako takový. Na druhé straně bývají dezinformátoři, jejichž motivací je lehký výdělek.

„Při tom málokdy jde o kvalifikované terapeuty nebo zdravotníky,“ konstatuje Šefčíková. Jako příklad analytička zmiňuje Michala „Sharka“ Haška, šarlatána, který se v minulosti snažil prosadit alternativní léčbu rakoviny pitím ovocných šťáv. Nyní svým sledujícím nabízí především vysvětlení, proč je podle něj Země placatá, ve svých příspěvcích ale zmiňuje také profláknutý nesmysl zvaný chemtrails.

Podobně se snaží na dezinformacích vydělat také David Formánek, kterého think-tank Evropské hodnoty v březnu 2021 označil za „největšího občanského dezinformátora v Česku“.

Formánek provozuje mimo jiné web Otevři svou mysl, který píše kupříkladu o „syndromu koronaviru“ jako „hlavním systému genocidy a kontroly populace“. A „otevřená mysl“ se rovněž neobejde bez koronaviru jako biologické zbraně, 5G, chemtrails, vakcíny jako zbraně pro redukci počtu lidí na světě. Na svou činnost vybírá peníze od dárců.

Moderní doba konspiracím pomáhá

Zneužíváním ezoteriky pro jiné než léčebné či duševní účinky se zabývají také Čeští elfové, internetová skupina pro boj s dezinformacemi a ruskou propagandou. Podle mluvčího elfů Víta Kučíka mají ezoterici napojení na dezinfo scénu jeden společný rys: odpor vůči převládajícímu pohledu na svět a současné autoritě.

„To se Rusům náramně hodí do krámu. Ne všechno alternativní je proruské, ale všechno proruské je zároveň alternativní. To se v minulosti několikrát zřetelně projevilo,“ říká Kučík. Zmiňuje například přerod popíječů sava a zdravovědných alternativců v rozhodné odpůrce očkování a státních epidemiologických opatření, následně jejich konspirace o „covid-fašismu“ a „světovém spiknutí farma-lobby“ a plynulý přechod k podpoře proruských narativů po ruské invazi na Ukrajinu.

„Intenzivní ruská snaha přifoukávat právě v tomto směru je evidentní a zřejmá. Konkrétním příkladem je třeba ezo sekta Tvořivá společnost, která má zřetelnou ruskou linku a na Ukrajině je z toho důvodu vyšetřována,“ konstatuje Kučík.

Digitální doba je podle Bohumila Kartouse, místopředsedy spolku Nelež, který upozorňuje na nebezpečí dezinformačních webů, pro určitou formu magického myšlení živnou půdou. Lidé se v chaotickém světe nevyznají a proto se uchylují ke konspiracím.

„Ne vždy musí být vysloveně spirituální povahy, většinou jde o konstrukty kombinující profánní a posvátné: svět ovládají reptiliáni, naše vědomí ovlivňují chemtrails, někde v Indickém oceánu je na mapách nezakreslený ostrov, na němž žije několik rodin mocných a ti ovládají celý svět. Je velmi jednoduché takto orientovanou mysl dovést prostřednictvím dezinformací k určitým postojům,“ uzavírá Kartous.