Humorem proti trollům. Evropa se chystá na volby plné dezinformací

S rozvojem umělé inteligence (AI) vzrůstá nebezpečí, že se útočníci budou snažit ovlivnit nebo znehodnotit demokratické volby. Shodli se na tom odborníci v oblasti hybridních hrozeb na konferenci The State of the Union v italské Florencii. Vlády se podle nich v oblasti vyvracení dezinformací musí více snažit zapojit lokální influencery, kteří mají na komunity velký vliv.