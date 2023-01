Dezinformační scéna přišla o hlavní tvář. Stávající jen recyklují, říká analytik

Podle analytika Mácy se dezinformační scéna za posledního půl roku nijak zásadně nezměnila. „Samozvaní vlastenci stále dokola zakládali nové projekty a iniciativy, které podle nich jediné zachrání národ, aby se po chvilce klasicky rozhádali. Buď kvůli vlastnímu egu, nebo o peníze vybrané od důvěřivců,“ uvedl Máca.

Podle jeho slov bylo za posledních šest měsíců především zajímavé sledovat vzestup a pád zadluženého Ladislava Vrabela. „Také bylo zajímavé sledovat prezidentskou pseudokandidaturu zadluženého podvodníka a prodejce šmejdů Pavla Zítka, který svou kandidaturu bez šance na úspěch využil jen jako další téma pro získání peněz od důvěřivců a pro vlastní obohacení,“ doplnil Máca.

„Hlásné trouby Kremlu“

Právě Zítko v prezidentské kandidatuře neuspěl, avšak před odevzdáním podpisů tvrdil, že jich nasbíral od lidí přes 50 tisíc. Nakonec se ale ukázalo, že jich bylo jen 15 tisíc. Na ministerstvo vnitra, které podpisy kontrolovalo, podle webu iRozhlas.cz donesl další podpisy. To mu však nebylo k ničemu. Nejvyšší správní soud (NSS) pak jeho podněty a stížnost odmítl.

Účet Srdcem pro Vlast. | foto: iDNES.cz

Zítko však pro svou kandidaturu vybíral a stále tedy vybírá na účet Srdcem pro Vlast. Média již před několika týdny upozornila, že z účtu jsou peníze vybírány, a to především jako hotovost z bankomatů. Nebo z něj často platí někdo na benzínce. Zítko se dříve například podílel na pronásledování zdravotníků či aktivně šířil dezinformace o koronaviru.

Nyní profituje především z šíření dezinformací o ruské invazi na Ukrajinu. „Kroky Putina legitimizuje skrze bláznivé teorie vycházející z konspirací QAnonu,“ upozornilo Centrum proti hybridním hrozbám, které spadá pod ministerstvo vnitra.

CHH MV @CHH_MVCR Pavel Zítko se podílel na pronásledování zdravotníků, aktivně šířil dezinformace o koronaviru, nyní profituje i z šíření dezinformací o ruské invazi na Ukrajinu. Kroky Putina legitimizuje skrze bláznivé teorie vycházející z konspirací QAnonu. https://t.co/1CuxJVAqoS oblíbit odpovědět

Analytik Máca však poukazuje na současné fungování na dezinformační scéně. „V současné době není konkrétní nová postava, která by rychle dokázala nabírat na popularitě. Stávající dezinformátoři jen recyklují témata a vysíláním na Facebooku a pořádáním akcí se snaží vybírat peníze od důvěřivců,“ uvedl Máca.

Zmínit podle jeho slov lze snad jen poslance SPD Jaroslava Baštu, který je vzhledem k prezidentské kandidatuře více vidět. „Bašta má podporu tuzemské dezinformační a proputinovské scény a rovněž opakuje to, co hlásají čeští dezinformátoři, ruská propaganda a její pomocníci,“ doplnil analytik.

Právě Bašta před několika dny poskytl rozhovor pro ruskou státní agenturu RIA Novosti, kde Evropskou unii přirovnal k Sovětskému svazu. „Ironií je, že současná Evropská unie je v mnoha ohledech neúspěšnou kopií Sovětského svazu,“ uvedl Bašta v rozhovoru.

Důvod? Peníze

Asi nejvýraznější tváří dezinformační scény v posledních měsících byl Ladislav Vrabel, který s Jiřím Havlem pořádali pod projektem Česko na prvním místě několik demonstrací proti vládě. Netrvalo ale dlouho a média upozornila na Vrabelovy dluhy, které má především vůči státu.

28. října 2022

Poté mezi dvojicí došlo k roztržce. Důvod? Peníze. Vrabel totiž účet, kam lidé posílali peníze, napsal na svoji manželku. Problém však nezmizel. Insolvenční správce totiž mohl i na tyto peníze. Nakonec účet zřídil Havel, kam mu jeho kolega peníze přeposlal. To však mezi dvojicí udělalo zlou krev, po krátkém usmíření se opět rozhádali.

Vrabel však kromě hádky a dluhů musí řešit i problémy s policií. „Naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými hlavicemi ze stíhaček, to je to, co chce udělat naše vláda,“ prohlašoval Vrabel ve videu zveřejněném v listopadu na sociální síti. Poté se o něj začala zajímat policie, a to kvůli tomu, zda se jedná o protiprávní jednání, nebo ne.

Redakce iDNES.cz oslovila policii, zda v případu pokročila. „Ke konkrétní osobě se vám vyjádřit nemohu. K případu mohou sdělit, že je ve fázi prověřování a zatím rozhodnuto nebylo,“ řekl policejní mluvčí Jan Daněk.

„Celá ta situace je paradoxní“

Nyní pro Vrabela přišla další rána. Česko na 1. místě si totiž jako spolek uzurpuje Žarko Jovanovič. Podle webu Manipulátoři.cz se jedná o vlivného dezinformátora na české scéně. Analytik Máca současně upozornil, že se jedná o českého spolupracovníka ruské armádní televize Zvezda a ruské státní televize.

„Už celá ta situace je paradoxní, když spolek s názvem Česká republika na prvním místě založil spolupracovník televize ruské armády Zvezda a ruské státní televize Rossija Žarko Jovanovič. Ten má stejně jako Vrabel milionové dluhy a vybírá od důvěřivců peníze,“ komentoval Máca.

Jovanovič založení spolku vysvětluje tak, že se ho snažil registrovat, aby si někdo jiný nezabral tento název a že se Vrabela snažil dlouhodobě přesvědčit k založení spolku, což Vrabel nechtěl.

Založení spolku Jovanovičem bere Vrabel jako podvod a útok proti němu. Takže se nyní oba podle Mácy klasicky rozhádali, i když měli nadstandardní vztahy.

Demonstranti podporující iniciativu „Česko na 1. prvním místě“ dorazili před budovu České televize.(17. listopadu 2022)

„Na ně ukazuje, že Vrabel dříve poslal Jovanovičovi značný obnos peněz vybraný od důvěřivců, aby je ukryl před insolvenčním správcem. Jovanovič se ale zalekl a poslal peníze zpět, protože kvůli svým dluhům má vše napsané na bílého koně, na svou více než osmdesátiletou matku, kterou by příjmem peněz od Vrabela mohl dostat do problémů ze strany insolvenčního správce,“ vysvětlil Máca současnou přiblížil, kdo je zmíněný Jovanovič.

Skalní fanoušci na demonstraci přijdou

„Byl kromě práce odvedené přímo pro struktury blízké Kremlu aktivní i v kampaních Miloše Zemana či europoslance Hynka Blaška za SPD. Pořádal i nějaké demonstrace, ale nic velkého,“ popsal analytik s tím, že Jovanovičovou hlavní činnosti je provozování internetové televize přenášející akce tuzemské dezinformační a prokremelské scény.

„Jovanovič, který se rovněž označuje za českého vlastence, pro Kreml a proti České republice pracuje stabilně už od roku 2014. Takže se nedá očekávat, že by to byla nějaká nová hvězda, která dokáže vyhnat lidi do ulic,“ poznamenal dále Máca.

To, zda éra Vrabelových demonstrací skončila, je podle Mácy o penězích. „Ti skalní mu ještě přijdou, ale bude to mít spíše klesající tendenci. Bude ale fungovat do té doby, dokud se mu to finančně vyplatí a důvěřivci mu budou posílat peníze a živit ho. O nic víc nejde,“ vysvětlil.

Máca současně podotkl, že vznik dalších dezinformačních spolků či iniciativ bude pokračovat. Podle jeho slov je budou zakládat stávající dezinformátoři jako příležitost, aby na sebe upozornili, že mají něco nového, co už „zaručeně zachrání národ“ a na to jim mají fanoušci posílat peníze.

Demonstrace Česká republika na 1. místě s názvem Nenásilná revoluce v Praze. (28. září 2022)

„A také můžeme očekávat nové, obvykle zadlužené, mesiáše, kteří budou slibovat to stejné, že jen oni zařídí demisi vlády, vystoupení z EU a NATO a že jménem Čechů pojedou do Kremlu odprosit Putina, na což jim důvěřivci samozřejmě mají posílat peníze,“ dodal Máca.

Větší a rychlejší radikalizace

Redakce iDNES.cz oslovila i České elfy, kteří monitorují dezinformace na internetu. Podle mluvčího Víta Kučíka na dezinformačních kanálech stále převládá téma války na Ukrajině z pozice proruské a protiukrajinské. „Dále téma ekonomických důsledků v České republice, například inflace, drahé energie či pomoc Ukrajině. Ostatní témata jsou okrajová,“ přiblížil Kučík.

Současně však upozornil na to, že Čeští elfové v posledních měsících pozorují migraci členů uzavřených dezinfo-skupin z Facebooku na méně regulovaný Telegram. Tam jsou podle jeho slov členové uzavřenější, s menším překryvem do „běžných bublin“, což přispívá k jejich větší a rychlejší radikalizaci.

„To je bezpečnostní problém, který může potenciálně vyhřeznout buď do násilných individuálních akcí ‚osamělých vlků‘ nebo teroristických konspiračních skupin typu ‚Říšských občanů‘, na které německá policie provedla v Německu zátah v minulých dnech,“ varoval Kučík.

„Mimochodem ‚Říšští občané‘ měli s našimi dezinformačními skupinami velký ideový překryv v různých konspiračních teoriích a vidění světa,“ doplnil Kučík.