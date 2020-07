Spáleniny a skvrny. Dezinfekce chrání před virem, ale na slunci škodí

Léto, slunné počasí, dny strávené u vody či u moře. Nedílnou součástí léta jsou opalovací krémy. Většina lidí na léto do své výbavy zařadí s největší pravděpodobností i dezinfekci. Výjimkou pravděpodobně nebudou ani pláže, na kterých bude povinná dezinfekce rukou.

Podle odborníků však není tím správným řešením. A to zejména v létě. Pravidelné používání desinfekce totiž ovlivňuje kůži, zejména její lipidový ochranný plášť.

„Dezinfekce, které se používají v současnosti, a které by měly působit proti koronaviru, jsou na alkoholové bázi. A alkohol jako takový odmašťuje pokožku, vysušuje ji, a to nedělá kůži dobře. Kožní povrch by si měl pro zachování optimálních vlastností udržet přiměřenou vláčnost,“ uvedl dermatolog profesor Petr Arenberger, který je zároveň ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Jde hlavně o lipidy, které jsou na povrchu kůže, popisuje Arenberger. „Tyto tukové látky vytvářejí kromě jiného kyselé pH a chrání nás proti bakteriální či mykotické, tedy plísňové infekci. Takže ochranné látky které vodou nebo desinfekcí s kožního povrchu smýváme, jsou pro něj velmi důležité,“ popsal. Problémy kvůli dezinfekci tak podle něj mohou mít například ti, kteří v mládí trpěli, a o to víc v současnosti trpí atopickým ekzémem.

„Nejvíce se používání desinfekce podepíše na kůži osob s atopickým nebo jiným ekzémem. Ta má už primárně potíže s optimální hydratací a desinfekce ji nadměrně vysušuje, až se na kožním povrchu objeví červená místa, která pálí, tvoří se šupiny, trhlinky, doprovázené svěděním a pálením. Když ke mně přišel pacient v necovidové době s ekzémem na rukou, první věc, kterou jsem mu rozmlouvala, byl kontakt s desinfekcí či časté mytí rukou. To dnes nemůžu,“ popsala dermatoložka z Dermatovenerologické kliniky Monika Arenbergerová.

Kyelina chránící před UV zářením

Španělský server El Periódico již dříve uvedl, že u citlivějších osob nebo dětí může kvůli vysušení dezinfekcí dojít až ke spáleninám. To potvrzuje i Arenberger.

„Jeden z ochranných faktorů v látkách na kožním povrchu, je kyselina urokanová, která nás částečně chrání proti ultrafialovému záření. I když má relativně nízký fotoprotekční potenciál, i díky ní se naše doba na sluníčku může prodloužit dvakrát až třikrát, aniž by se kůže viditelně spálila. A to není zanedbatelné,“ dodal. „Když ji umyjeme, je to srovnatelné s tím, jako bychom si na pláži umyli fotoprotekční emulzi, kterou jsme na tělo před tím nanesli.“

Smysl to podle mě moc nemá, mořská voda při koupání udělá z pohledu desinfekčního také dobrou službu. Petr Arenberger dermatolog

Odborníci doporučují vyhnout se zejména parfemovaným dezinfekcím. „Parfémy v ní obsažené například bergamotový olej nebo některé další přísady mohou citlivost kůže vůči sluníčku zvýšit a vést k rychlejšímu spálení,“ popsala dermatoložka.

Částečně se tomu podle něj dá předejít namazáním kůže po zaschnutí dezinfekce hydratačním krémem či na pláži a u vody opalovacím krémem s ochranou proti slunečnímu záření. Stejnou službu jako dezinfekce však podle Arenbergera udělá i umytí rukou v teplé vodě s mýdlem.

Podle dermatologa je také otázkou, jak je to s užíváním dezinfekce u moře. „Smysl to podle mě moc nemá, mořská voda při koupání udělá z pohledu desinfekčního také dobrou službu,“ popsal, nicméně dodal, že jiná situace je, když člověk kýchne do dlaně nebo se dotkne možného infikovaného povrchu a nemá příležitost si kůži omýt. Tam je podle něj dezinfekce na místě.

Podle ministerstva zdravotnictví je primární prevencí proti nákaze covid-19 voda a mýdlo. „Pokud pro to není možnost, například v místech, kde není voda, tak je doporučeno používat dezinfekci,“ uvedl Martin Novotný z tiskového oddělení. Připomněl, že dezinfekce je nařízena při manipulování s knihami v knihovnách a při zkoušení oděvů a obuvi.

I v předchozích letech odborníci upozorňovali na nebezpečí opalování a důležitost používání ochranných krémů s UV filtrem, zejména u moře nebo ve vysokých horách.

„I pokožka rukou by měla být chráněna proti UV záření. Měli by na to myslet zejména lidé při sportu nebo pracující venku. Na hřbetech rukou mohou vznikat ze sluníčka nevzhledné stařecké skvrny a nezřídka se zde setkáme s kožním nádorem nebo jeho předstupněm,“ popsala Arenbergerová.