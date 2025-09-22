Za plotem domu rodiny Dvořákových v pražských Hlubočepích má vyrůst devadesát nových bytů. Stavba se má přiblížit až na metr a půl od jejich zahrady, okna nových budov jim budou mířit přímo na pozemek.
„Chtějí nám dům i zahradu úplně obestavět. Najednou bychom z rekreační zahrady měli výhled do desítek oken,“ říká pro iDNES.cz Pavel Dvořák, který patří mezi místní obyvatele bojující proti stavbě.
Pivovar opravdu nechceme vedle školky s malými dětmi. Pro děti to nebude bezpečné, bude zde větší spad zplodin, prašnost.