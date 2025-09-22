Mezi rodinnými domy v Prokopském údolí má vyrůst bytový komplex. Místní bojují

V památkově chráněném areálu Hansfalkovského dvora má vzniknout pět novostaveb a tři revitalizované budovy s celkem 90 byty, garážovým stáním a také například pivovarem či restaurací. (11. září 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Miroslava Sloupová
  13:25
Zahrady v Prokopském údolí má brzy stínit obří rezidenční komplex Hansfalkovský dvůr. Obyvatelé okolních rodinných domů se obávají, že přijdou o soukromí. A místní škola se bojí, že nápor stovky nových obyvatel nezvládne. Developer, který projekt připravuje, ale už radnici Prahy 5 poskytl investiční příspěvek ve výši několika milionů.

Za plotem domu rodiny Dvořákových v pražských Hlubočepích má vyrůst devadesát nových bytů. Stavba se má přiblížit až na metr a půl od jejich zahrady, okna nových budov jim budou mířit přímo na pozemek.

„Chtějí nám dům i zahradu úplně obestavět. Najednou bychom z rekreační zahrady měli výhled do desítek oken,“ říká pro iDNES.cz Pavel Dvořák, který patří mezi místní obyvatele bojující proti stavbě.

Pivovar opravdu nechceme vedle školky s malými dětmi. Pro děti to nebude bezpečné, bude zde větší spad zplodin, prašnost.

ředitelka místní školky

