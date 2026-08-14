Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Experti cupují Okamurův nápad na zrušení devátých tříd. Zatížilo by to systém, varují

Autor: ,
  11:49
Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem....

Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem. (22. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Na jednání vlády přichází ministr školství Robert Plaga (ANO). Premiér Andrej...
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci vlády. Ta řešila mandát prezidenta...
Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...
Tomio Okamura pokračuje třetí den ve své cestě po Číně, během níž navštívil...
7 fotografií
Zrušení devátých tříd základních škol by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací systém. Ve společném stanovisku se na tom shodli odborníci z organizací EDUin, PAQ Research a IDEA při CERGE-EI.

O tom, že by se mohly zrušit deváté ročníky ZŠ, nedávno mluvil předseda Sněmovny a vládní SPD Tomio Okamura i premiér Andrej Babiš (ANO), podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) to ale není na stole.

Okamura v polovině července navrhl zrušit deváté třídy základních škol, jako je to v Německu, Polsku či Maďarsku. „Tato změna přinese do státního rozpočtu podle ekonomů 50 miliard ročně bez prokazatelného snížení kvality vzdělání. Umožnilo by to také možnost dřívějšího vstupu do práce,“ uvedl Okamura. Také Babiš hovořil o tom, že by stačilo, kdyby měla základní škola osm tříd. Podle Plagy je údajná úspora 50 miliard korun nereálná.

Ať můžou dřív do práce. Babiš a Okamura navrhují zrušení devátých tříd. Plaga proti

Výdaje obcí, které zřizují většinu základních škol v Česku, by se podle odborníků zrušením devátých tříd příliš nesnížily. Financování regionální školství je podle nich v mezinárodním srovnání zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Evropské unie dlouhodobě podprůměrné. Oproti vládním slibům podle nic chybí ve vzdělávání asi 50 miliard korun.

„Zrušení devátého ročníku bez rozšíření povinné školní docházky minimálně na část střední školy by Česko posunulo k nejkratším systémům v OECD a k nejnižší hranici pro odchod ze vzdělávání,“ uvedli experti. To má podle nich několik rizik, například zvýšení nerovností ve vzdělávání.

Zrušení deváté třídy může vyvolat chaos a zvýšit neúspěšnost žáků, varuje analytička

Dřívější volba střední školy by podle expertů zvýšila riziko chybné volby. Rodiče a žáci z méně vzdělaných rodin častěji chybují ve strategii přihlášek na SŠ a bojí se hlásit na preferované školy. U dětí z chudších rodin podle expertů častěji hrozí, že podcení své možnosti a nezkusí si podat přihlášku na maturitní obor. Na velké rozdíly mezi dětmi v Česku upozorňují odborníci dlouhodobě, vzdělávání podle nich ovlivňuje rodinné zázemí dětí.

Problémem by byl podle expertů i přechod dvou ročníku ZŠ na SŠ najednou v roce, ve kterém by změna v délce ZŠ nastala, a základní školy by tak opustili deváťáci s osmáky. „Nejde jen o celkový počet žáků a míst. Ještě větší problém představuje struktura nabídky, tlak by se zdvojnásobil u atraktivních oborů, o které by měly zájem uchazeči dvou populačních ročníků,“ uvedli. Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že by Praha a kraje měly jako zřizovatelé středních škol navyšovat kapacity žádaných oborů, například lyceí a gymnázií.

Zrušení devátých tříd? Okamurova letní bouře, není to na pořadu dne, řekl Plaga

Pro zvýšení efektivity vzdělávacího systému doporučují experti posílit předškolní vzdělávání a dokončit reformu odkladů povinné školní docházky. Potřeba je podle nich také změna systému přijímání na střední školy, nabídka středoškolských oborů by se zároveň měla zjednodušit. Stát by se podle nich měl také zaměřit na prevenci předčasných odchodů na základních, středních i vysokých školách.

Střední školy
Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak...

Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...

Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Armáda dostane z rozpočtu dvě procenta HDP, řekl Babiš. Zůna si chválí nábor vojáků

Tisková konference k vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády za první...

Do české armády už letos nastoupilo nebo má rozhodnutí o nástupu 2997 lidí, uvedl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na dnešní slavnostní přísaze ve Vyškově. Armáda původně plánovala letos přijmout...

14. srpna 2026  12:19,  aktualizováno  12:37

V neděli bude ještě větší vedro než v sobotu. Mapa ukazuje, kde zaprší

Česko zasáhlo tropické počasí. Lidé nalezli útočiště například na jezeře Milada...

Česko čeká perný víkend. Nejvyšší odpolední teploty dosáhnou v sobotu 36 a v neděli 37 stupňů Celsia. Meteorologové zvýšili stupeň výstrahy pro část jižní Moravy, kde bude v neděli zátěž z tepla...

14. srpna 2026  12:32

Odbory se bouří proti Klempířově kulturní koncepci. Program jedné vlády, vadí jim

Oto Klempíř

Návrh státní kulturní politiky do roku 2030, jímž chce úřad Oty Klempíře (za Motoristy) nahradit dokument přijatý loni minulou vládou, neobsahuje konkrétní částky od roku 2028. V připomínkách k...

14. srpna 2026  12:09

Muž kradl ve firmě lodní kontejnery a prodával je. Šidil i své odběratele

Ostravští kriminalisté odhalili podvodníka, který kradl lodní kontejnery a pak...

Rafinovaného podvodníka dopadli moravskoslezští kriminalisté. Muž vydělával peníze prodejem lodních kontejnerů, které však nebyly jeho. Nejprve je kradl ve firmě, v níž pracoval, a později pokračoval...

14. srpna 2026  12:05

Požár u Omiše. Chorvaté evakuovali 300 Čechů, pomáhají i čeští policisté

V noci vypukl v Lokvě Rogoznici rozsáhlý požár, který se rozšířil do oblasti...

Rozsáhlý lesní požár se v noci rozšířil k chorvatskému přímořskému městu Omiš. Kvůli plamenům musely své domovy a další objekty opustit stovky lidí. Nejméně 19 lidí se podle místních médií zranilo,...

14. srpna 2026  10:48,  aktualizováno 

Žena nechala ve zverimexu tašku s mrtvými hlodavci. Pak v klidu odjela tramvají

Policie pátrá po ženě, která nechala v tašce zvířata, která následně všechna...

Nechtěný dárek objevila na konci června ve zverimexu její zaměstnankyně. V tašce odložené mezi regály nalezla 21 malých hlodavců, z nichž většina zahynula. Podle kamerových záznamů zvířata do...

14. srpna 2026  11:57

Auto se hnalo skoro 200 km/h, řídil čtrnáctiletý hoch. Vůz mu půjčil otec

Radar ukázal, že audi u Obědovic jelo skoro 200 km/h.

Příliš rychlou jízdu zachytil ve čtvrtek policejní radar u vozu značky Audi na Královéhradecku. Policisté mu u Obědovic na silnici druhé třídy naměřili 193 kilometrů za hodinu. Jaké bylo jejich...

14. srpna 2026  11:53

V areálu teplické nemocnice našli mrtvolu, v křoví ležela několik týdnů

Premium
ilustrační snímek

V křovinách v areálu teplické nemocnice byl nalezen mrtvý muž. Případem se zabývají kriminalisté, kteří prověřují okolnosti úmrtí i to, co předcházelo samotnému nálezu. Policie již zjistila totožnost...

14. srpna 2026  11:52

Experti cupují Okamurův nápad na zrušení devátých tříd. Zatížilo by to systém, varují

Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem....

Zrušení devátých tříd základních škol by přineslo spíše zhoršení vzdělávacích výsledků, zvýšilo počet mladých lidí na pracovním trhu bez dostatečné kvalifikace a nadměrně by zatížilo vzdělávací...

14. srpna 2026  11:49

Muž se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích, soud stížnost zamítl

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové. Teplické zastupitelstvo v prosinci schválilo...

14. srpna 2026  11:42

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Požár návěsu kamionu omezil provoz na D1 v Ostravě. Řidič tahač včas odpojil

U mimoúrovňového křížení dálnice D1 a Rudné ulice v Ostravě začal hořet přívěs...

Požár návěsu kamionu omezil v pátek krátce před desátou hodinou dopoledne dopravu v úseku u mimoúrovňové křižovatky mezi Rudnou ulicí a dálnicí D1 v Ostravě ve směru na Polsko. Nájezd na Rudnou byl...

14. srpna 2026  11:18

Nízká hladina Tibery odkryla most z éry císaře Nera

Sucho v římské řece Tibeře odhalilo ruiny mostu z éry císaře Nera. (13. srpna...

Několik týdnů prakticky bez deště způsobilo výrazný pokles hladiny římské Tibery. A díky tomu se nedaleko Andělského hradu v řece ukázaly pozůstatky starověkého mostu. Neronův most, nesoucí jméno po...

14. srpna 2026  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×