Jako první vychází těsně po poledni z hlavních dveří pražského Gymnázia Na Zatlance chlapec v bílé mikině. „Jsem rád, že to mám za sebou, ale bojím se výsledků. Nic mě moc nepřekvapilo, všechny úlohy už jsem někde viděl, ale úplně jednoduché to nebylo. Těžší byla matematika,“ říká.

Deváťákům, kteří testy budou teprve psát v náhradním termínu, radí, ať se zbytečně nestresují. „Já to hrozně řešil, ale akorát mi pak u testu bylo špatně, a to je zbytečné,“ dodává.

Na složitost matematiky se shodne většina studentů oslovených redakcí iDNES.cz. I Karel, který se hlásí na dvě gymnázia v Praze a jednu stavební školu. Přestože chodil na doučování, některé příklady ho v letošním testu zaskočily. Zmátlo ho jiné pořadí příkladů než v minulých letech. „Bylo tam méně zlomků, ale o slovní úlohu navíc. Úhly byly zařazené více vpředu, než jsem byl zvyklý,“ popisuje.

Stres a zmatkování

Matematika dala zabrat i dívce v černém oblečení, která vychází z Gymnázia Na Zatlance, kde psala testy. „Zopakujte si vzorce a převody jednotek,“ radí ostatním. „Upřímně doufám, že to v pondělí dopadne líp. Byla jsem dnes vystresovaná. Zazmatkovala jsem a zapomněla určité věci, které jsou důležité,“ vysvětluje.

Žáci devátých tříd si mohli podat tři přihlášky na různé obory a další dvě na obory s talentovou zkouškou. Jednotnou přijímací zkoušku píšou na dva pokusy, hodnotí se vždycky ten s lepším výsledkem.

Dva kamarády v khaki bundách potrápila víc také matematika. A vysvětlují, že při ní byli více ve stresu, jelikož test psali jako první před češtinou.

„To už jsme byli uvolněnější. Matematika se mi teď moc nepovedla,“ přiznává jeden z chlapců. Jeho kamaráda zase zaskočila nová cvičení. „Čekal jsem soustavy rovnic, u nich se tušilo, že se tam objeví, ale nebyly tam, byly tam normální rovnice. Na konci minulý rok nebyly logické úlohy, ale letos se tam zase vrátily,“ líčí deváťák.

Hlavně klid

V matematice dělala v minulých letech studentům problém poslední úloha. Někteří k ní letos kvůli časovému tlaku ani nedošli. „Časově se to nezvládlo, ani jsem se na ni nepodívala,“ říká jedna z žaček, která vychází po přijímačkách ze školy s kamarádkou.

Dívky v černých bundách radí svým spolužáků, aby se nespoléhaly na to, že v nich bude jen látka ze zkušebního testu. „Hlavně klid a nervy nechat doma,“ doplňuje jedna z nich.

Na rozdíl od ostatních oslovených před pražským gymnáziem pro ně ale byla složitější čeština. „Matematika překvapila, ale přišla mi tedy jednodušší, než říkala ředitelka Cermatu. Jinak v pohodě, asi to nebylo tak hrozné,“ vysvětluje jedna z dívek.

Karel obecně považuje oba letošní testy za jednoznačně složitější než ty z minulých let, které si procvičoval. „V češtině mě zaskočila úloha, v níž jsme měli určit, kde jsou tvary slovesa jít použité ve stejném významu. Než člověk pochopil, co se po něm vlastně chce, zabralo to čas. A ty věty byly dost podobné,“ zmiňuje deváťák.

O víkendu si chce hlavně odpočinout. S rodiči pojede na výlet do jejich rodného města.