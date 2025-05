Studijní obory však nejsou napříč Českem rovnoměrně rozložené. Třeba na Vysočině si mohou děti vybírat z nabídky 85 škol a jejich oborů. V Libereckém kraji, kde žije zhruba stejně obyvatel, je místo jen ve 27 oborech. Asi čtvrtinu nabídky navíc obstarávají soukromé školy. Rodiny si tak musí dát pozor, pokud nechtějí platit školné. To se pohybuje od několika tisíc do částek převyšujících 100 tisíc korun za rok. MF DNES přináší tipy, jak školu ve druhém kole jednoduše vybrat.

185 míst nabízejí 8letá gymnázia. Necelou třetinu tvoří místa ve veřejných školách.

Většina oborů s volnou kapacitou je ve webovém systému DiPSy k dohledání od včerejška. Školy ale mohly počty míst upravovat ještě až do půlnoci na dnešek. Ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková proto radí si dnes ještě všechny údaje překontrolovat.

„Závazná, platná a více už neměnná je nabídka od úterka. Právě od 20. května se mohou podávat přihlášky do druhého kola, a to až do 26. května,“ upřesnila pro MF DNES.

Kde je volno, mohou děti a jejich rodiče hledat právě v DiPSy. Systém umí filtrovat nabídku podle krajů i okresů, délky studia nebo formy. Nabídka se tak zpřehledňuje, protože se deváťákům nezobrazují místa na víceletých gymnáziích nebo obory s dálkovým či večerním typem studia. Lidé si také mohou rovnou vypnout třeba zobrazování nematuritních oborů, pokud o ně nestojí. Podobně lze omezit zobrazování těch škol, které požadují talentovou zkoušku.

Praha spoléhá na soukromníky

V prvním kole přijímacím řízením neprošlo asi 6 400 deváťáků. Nejčastěji v Praze, kde se nedostal průměrně každý pátý žák. Dohromady jich bylo téměř 1 500. Dalších skoro 1 400 dětí aktuálně bez školy pochází ze středních Čech. Část z nich přitom chce studovat právě v hlavním městě.

59 míst nabízejí 6letá gymnázia. Polovina z nich je soukromých

Podle pražského radního pro školství Antonína Klecandy (STAN) si teď mohou děti vybírat z 1 398 volných míst na středních školách, které Praha zřizuje. Z toho 98 na gymnáziích a 120 na lyceích. „Celkově máme 4 047 volných míst i se soukromými středními školami,“ sdělil Klecanda Deníku N. Znamená to, že poptávku jen veřejné školy neuspokojí a část rodin bude za místo na střední škole muset platit.

Úskalí vyhledávání

Informace o výši školného si musí lidé sami dohledat na webu školy. V požadavcích přijímacího řízení, které školy do DiPSy nahrávaly, ceník obvykle chybí. Navíc právě pro pražské uchazeče je vyhledávání volných míst na středních školách v DiPSy nejobtížnější. Na rozdíl od ostatních krajů systém neumí pražskou druhokolovou nabídku škol zobrazit kompletně celou a nelze ani vybrat jen konkrétní městské části.

Pokud tak děti nemají doporučení na konkrétní školu či obor, které by si podle názvu vyhledaly, nebo se obávají, že jim může některá nabídka proklouznout, MF DNES přináší tip na další taktiku.

Na stránkách Infoabsolvent je k dohledání kompletní seznam všech oborů, které je v Česku možné studovat. Z nich si mohou děti udělat předvýběr. Každý obor má speciální kód. I podle něj je pak v DiPSy možné vyhledávat.

Přehled škol, kam se stále mohou hlásit současní deváťáci.

Například čtyřletý maturitní obor Ekonomika a podnikání má kód 63-41-M/01. Po zadání DiPSy zobrazí 46 škol, kam lze ve druhém kole na tento obor podat přihlášku. Pokud se ale omezí nabídka pouze na denní studium, už DiPSy nabízí jen 43 míst. Ve Zlínském kraji je takových škol pět, v Praze sedm, ale jen jedna veřejná. Po rozkliknutí detailu nabídky je vidět, že tato holešovická obchodní akademie má ještě volných 12 míst.

Ve druhém kole si uchazeči mohou podat až pět přihlášek, z toho maximálně dvě na obory s talentovou zkouškou. Opět je seřadí podle priority. Kdo v dubnu nepsal jednotné přijímací zkoušky, smí se ve druhém kole hlásit jen do nematuritních oborů.