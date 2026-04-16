Nejstarší občanské průkazy budou platit do 2. srpna 2026. Kdo takový doklad má a nezažádá si do té doby o nový, bude mít od 3. srpna neplatný doklad totožnosti. Vzhledem k tomu, že se výměny týkají 90letých a starších lidí, snaží se ministerstvo vnitra dostat tuto informaci i k jejich dětem či vnoučatům, aby doklady svých blízkých včas zkontrolovali. Jak postupovat, když je člověk s končícím dokladem imobilní nebo mu zdravotní stav nedovoluje cestu na úřad?
Důchodcům přestanou platit občanské průkazy. Kterým, kdy a co s tím dělat
Objednejte si svého úředníka
Může si „objednat“ návštěvu úředníků přímo u sebe doma nebo v zařízení, kde žije. Kontaktovat úřad může jak on sám, tak jeho rodina nebo pracovníci daného zařízení. Pro úředníky nejde o nic mimořádného. „Za žadateli vyjíždíme zhruba jednou za 14 dní, jezdíme v průměru k 20-30 klientům,“ přibližuje vedoucí odboru občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Karlovy Vary Lenka Metelková.
Lidé se podle ní nemusejí obávat, že by se žádost z domova nebo povinné focení zadrhlo. Úředníci si s sebou do domácností či domovů pro seniory vozí notebooky i fotoaparáty podobného typu, jako jsou ty na úřadě. A navíc ještě jednu nezbytnost: dětskou osušku. „Ano, vozíme si s sebou vhodné pozadí pro focení. Bílá dětská osuška se nám osvědčila nejvíc,“ říká vedoucí odboru a vysvětluje, že v málokteré domácnosti je dostatečně velká a prázdná bílá stěna, před kterou by bylo možné seniora vyfotit.
Jde o i bez podpisu
Co když se žadatel o nový doklad totožnosti nedokáže sám podepsat? I takové případy podle Metelkové nastávají: „Odhaduji, že téměř čtvrtina klientů, za kterými přijedeme, podpis nezvládne.“ V občanském průkazu být podpis nemusí, do žádosti ale musejí úředníci vyplnit důvod, proč chybí.
S žádostí o novou občanku by podle vedoucí odboru dokladů z Karlových Varů lidé neměli otálet. Jakmile jim doklad propadne, cesta k novému bude složitější. Po 3. srpnu 2026, kdy se staré občanské průkazy (OP) stanou neplatnými, se lidé žádající o nový doklad budou muset prokázat jiným platným dokladem: rodným listem, cestovním pasem či řidičákem.
Když není doklad, musí být svědek
Ne každý senior ale zmíněné doklady má. Nejčastěji starší lidé disponují pouze rodným listem, mnohdy však chybí i ten – za ty roky se prostě ztratil. Co s tím?
„V tom případě je zákonnou možností prokázat svoji totožnost i jiným hodnověrným způsobem,“ uvádí Metelková. K tomu slouží svědecká výpověď: svědek, jehož identitu úředníci ověří, potvrdí totožnost občana podpisem.
Ideálně by podle Metelkové mělo jít o rodinného příslušníka. Nejstarší senioři někdy ale své děti přežijí a není nikdo z rodiny, kdo by jim totožnost potvrdil. Svědectví pak může podat i jiný člověk, například pracovníci domova pro seniory. „V tom případě ale potřebujeme svědky dva,“ říká vedoucí odboru.
Naopak vyřešit nejdřív ztracený rodný list a poté až propadlou občanku není dost dobře možné. K vydání duplikátu rodného listu jsou potřeba příbuzní, a to může u seniorů nad 90 let narazit na nepřekonatelný problém. Lidé, kterým bude končit platnost občanky, by proto měli jednat co nejdřív.
S žádostí neotálejte, nabádá úřednice
Jak upozorňuje Metelková, povinnost výměny starých OP je zakotvená již pět let v zákoně o občanských průkazech z roku 2021, konkrétně v §72 v přechodném ustanovení, a letos lhůta pro výměnu končí.
„Opravdu bych chtěla apelovat na všechny, koho se to týká, aby s žádostí neotáleli. Času není mnoho a navíc se to sešlo se sezonou cestovních dokladů, o které lidé žádají nejvíce právě od května do srpna,“ dodává vedoucí oddělení z Karlových Varů.