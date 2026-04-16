Devadesátiletí a starší si letos musí povinně vyměnit doklady. Kdo nemusí na úřad?

Pavla Žáková
  6:00
Nejstarším lidem letos skončí platnost občanských průkazů. Staré knížkové a také o něco novější zalaminované doklady, vydané do 30. června 2000, přestanou platit na začátku srpna 2026. Tyto doklady mohou mít už jen lidé narození před rokem 1936, kteří měli při minulých výměnách dokladů výjimku.
Ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Nejstarší občanské průkazy budou platit do 2. srpna 2026. Kdo takový doklad má a nezažádá si do té doby o nový, bude mít od 3. srpna neplatný doklad totožnosti. Vzhledem k tomu, že se výměny týkají 90letých a starších lidí, snaží se ministerstvo vnitra dostat tuto informaci i k jejich dětem či vnoučatům, aby doklady svých blízkých včas zkontrolovali. Jak postupovat, když je člověk s končícím dokladem imobilní nebo mu zdravotní stav nedovoluje cestu na úřad?

Objednejte si svého úředníka

Může si „objednat“ návštěvu úředníků přímo u sebe doma nebo v zařízení, kde žije. Kontaktovat úřad může jak on sám, tak jeho rodina nebo pracovníci daného zařízení. Pro úředníky nejde o nic mimořádného. „Za žadateli vyjíždíme zhruba jednou za 14 dní, jezdíme v průměru k 20-30 klientům,“ přibližuje vedoucí odboru občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Karlovy Vary Lenka Metelková.

Co dělat, když končí platnost občanského průkazu?
O nový je nutné žádat nejpozději do 15 dnů. Pokud je občanka při podání žádosti neplatná, nedá se jí prokazovat totožnost.

Co je potřeba k výměně občanského průkazu?
Stávající občanský průkaz a případně dokumenty prokazující změnu údajů (např. oddací list). Fotku ani papírovou žádost nepotřebujete, úředník vše pořídí na místě.

Kolik se platí za výměnu OP?
Výměna kvůli změně povinného údaje (trvalé bydliště, jméno, rodinný stav) a při skončení platnosti je zdarma.

Kdy žádat o nový OP před koncem platnosti ?
Bezplatná výměna je možná šest měsíců před koncem platnosti. Doporučená lhůta je 30 dnů před koncem platnosti stávajícího dokladu. Úřad má na vydání nového dokladu 30 dnů.

Jaká je pokuta za propadlý OP?
Až 15 tisíc korun. Při krátkém zpoždění se pokuta obvykle pohybuje v řádu stovek, často lze vyřešit domluvou.

Kolik stojí OP do 24 hodin?
Občanský průkaz lze vydat do 5 pracovních dnů za poplatek 500 korun nebo v pracovních dnech do 24 hodin za správní poplatek 1 000 Kč.

Lidé se podle ní nemusejí obávat, že by se žádost z domova nebo povinné focení zadrhlo. Úředníci si s sebou do domácností či domovů pro seniory vozí notebooky i fotoaparáty podobného typu, jako jsou ty na úřadě. A navíc ještě jednu nezbytnost: dětskou osušku. „Ano, vozíme si s sebou vhodné pozadí pro focení. Bílá dětská osuška se nám osvědčila nejvíc,“ říká vedoucí odboru a vysvětluje, že v málokteré domácnosti je dostatečně velká a prázdná bílá stěna, před kterou by bylo možné seniora vyfotit.

Jde o i bez podpisu

Co když se žadatel o nový doklad totožnosti nedokáže sám podepsat? I takové případy podle Metelkové nastávají: „Odhaduji, že téměř čtvrtina klientů, za kterými přijedeme, podpis nezvládne.“ V občanském průkazu být podpis nemusí, do žádosti ale musejí úředníci vyplnit důvod, proč chybí.

S žádostí o novou občanku by podle vedoucí odboru dokladů z Karlových Varů lidé neměli otálet. Jakmile jim doklad propadne, cesta k novému bude složitější. Po 3. srpnu 2026, kdy se staré občanské průkazy (OP) stanou neplatnými, se lidé žádající o nový doklad budou muset prokázat jiným platným dokladem: rodným listem, cestovním pasem či řidičákem.

Když není doklad, musí být svědek

Ne každý senior ale zmíněné doklady má. Nejčastěji starší lidé disponují pouze rodným listem, mnohdy však chybí i ten – za ty roky se prostě ztratil. Co s tím?

„V tom případě je zákonnou možností prokázat svoji totožnost i jiným hodnověrným způsobem,“ uvádí Metelková. K tomu slouží svědecká výpověď: svědek, jehož identitu úředníci ověří, potvrdí totožnost občana podpisem.

Ideálně by podle Metelkové mělo jít o rodinného příslušníka. Nejstarší senioři někdy ale své děti přežijí a není nikdo z rodiny, kdo by jim totožnost potvrdil. Svědectví pak může podat i jiný člověk, například pracovníci domova pro seniory. „V tom případě ale potřebujeme svědky dva,“ říká vedoucí odboru.

Naopak vyřešit nejdřív ztracený rodný list a poté až propadlou občanku není dost dobře možné. K vydání duplikátu rodného listu jsou potřeba příbuzní, a to může u seniorů nad 90 let narazit na nepřekonatelný problém. Lidé, kterým bude končit platnost občanky, by proto měli jednat co nejdřív.

S žádostí neotálejte, nabádá úřednice

Jak upozorňuje Metelková, povinnost výměny starých OP je zakotvená již pět let v zákoně o občanských průkazech z roku 2021, konkrétně v §72 v přechodném ustanovení, a letos lhůta pro výměnu končí.

„Opravdu bych chtěla apelovat na všechny, koho se to týká, aby s žádostí neotáleli. Času není mnoho a navíc se to sešlo se sezonou cestovních dokladů, o které lidé žádají nejvíce právě od května do srpna,“ dodává vedoucí oddělení z Karlových Varů.

