Dětští vrazi mají jít do vězení od 13 let. Vláda chce snížit věk trestní odpovědnosti

Premium

Fotogalerie 11

Místo hraček zbraně. Děti nosí do škol častěji nebezpečné předměty, kterými pak ohrožují okolí. | foto: Shutterstock

Tomáš Lánský
Teprve třináctiletý chlapec si v Rudolfově u Českých Budějovic při hodině odskočí na záchod. Odtud si přináší funkční pistoli. „Všichni lehnout,“ zařve a namíří zbraň na učitelku. Dvakrát stiskne spoušť. Střela však nevyjde. Nůž a sekeru, kterou má žák s sebou, naštěstí použít nestihne. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) navrhuje, aby takoví pachatelé chodili do normálního vězení.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jiná událost: 13letá školačka v Domažlicích se pokouší zavraždit dvě jiné děti, pobodá je nožem.

Oba případy z nedávné doby mají společné to, že je policisté museli odložit, neboť ani jeden z pachatelů nebyl trestně odpovědný. Útočící děti skončily v ochranné či ústavní výchově, lidově řečeno pasťáku. Tam mohou být do své plnoletosti.

Musí se vyřešit též otázka hranice pro legální pohlavní styk. Ta je dnes 15 let a je úzce svázána s trestní odpovědností. Prosté snížení věku trestní odpovědnosti by znamenalo, že by byl legální sex se třináctiletými.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Dětští vrazi mají jít do vězení od 13 let. Vláda chce snížit věk trestní odpovědnosti

Premium
Místo hraček zbraně. Děti nosí do škol častěji nebezpečné předměty, kterými pak...

Teprve třináctiletý chlapec si v Rudolfově u Českých Budějovic při hodině odskočí na záchod. Odtud si přináší funkční pistoli. „Všichni lehnout,“ zařve a namíří zbraň na učitelku. Dvakrát stiskne...

4. února 2026

České kosmické aktivity se stěhují, lukrativní obor si stáhli Havlíček a obrana

Premium
99. evropská nosná raketa Ariane 5 na startovací rampě s družicemi Galileo...

Nový kabinet chystá radikální změnu v oblasti řízení kosmického výzkumu a průmyslu. Hlava veškerých tuzemských aktivit v tomto odvětví, odbor kosmických technologií a systémů na ministerstvu dopravy,...

4. února 2026

Byznys koňaku je v ohrožení. Pěstitelé klučí vinice a snižují produkci

Expozice koňaků v The Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) (3....

Výroba francouzského koňaku prochází další krizí. Kvůli klesající poptávce po nápoji a obchodním bariérám producenti začínají likvidovat vinice i zásoby. Situace nejbolestněji zasáhla značku...

4. února 2026

Šéfka von der Leyenová tlumí třaskavý konflikt v týmu unijních eurokomisařů

Premium
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v Bruselu (30. září 2025)

Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová musí řešit nezvykle napjatou výměnu názorů ve svém týmu. Proto na středu svolala neformální schůzku, která by měla rostoucí napětí zmírnit.

4. února 2026

Člun s migranty se srazil s lodí řecké pobřežní stráže, nejméně 14 jich zemřelo

Čluny plné uprchlíků v Egejském moři

Nejméně 14 lidí ze člunu s migranty zemřelo poté, co se jejich plavidlo srazilo s lodí řecké pobřežní stráže. Neštěstí se stalo ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios. Několik...

3. února 2026  22:46,  aktualizováno  23:07

Vydírání prezidenta, buranství, střet zájmů, pálí opozice do Babišovy vlády

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Mimořádná schůze Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě. kterou vyvolala opozice, bude pokračovat i ve středu. Pod palbu kritiky opozice se vláda Andreje Babiše dostala až po osmi hodinách schůze, do...

3. února 2026  14:58,  aktualizováno  23:05

Komando neznámých útočníků zabilo syna Kaddáfího v jeho domě

Fotografie syna Muammara Kaddáfího, Sajfa al-Islama, který ukazuje znamení...

Komando čtyř útočníků zabilo v úterý Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Na syna bývalé hlavy státu zaútočili v jeho domě v Zintánu na severozápadě Libye. Podle...

3. února 2026  22:46

Na D5 havarovalo kvůli počasí několik aut, provoz směr Praha funguje

Aktualizujeme
Na dálnici D5 u Heřmanovi Huti na Plzeňsku narazil ve středu večer ujíždějící...

Na dálnici D5 ve směru na Prahu se v úterý večer staly v souvislosti s nepříznivým počasím tři dopravní nehody. Mezi exity 107 Ostrov a 100 Heřmanova Huť byla dálnice necelé dvě hodiny zavřená. Nyní...

3. února 2026  19:47,  aktualizováno  22:05

Požár zachvátil horní část rodinného domu v Praze, nikdo nebyl zraněn

V Praze v městské části Přední Kopanina hořel rodinný dům. (3. února 2026)

V Přední Kopanině v Praze došlo k požáru rodinného domu. Byl vyhlášen druhý poplachový stupeň. Hasiči zasahovali šesti proudy, kterými se snažili uhasit plameny v prvním patře a na střeše. Na místě...

3. února 2026  21:48

Mluvčími roku jsou Martin Schreier a Vít Kolář, cenu za PR mají meteorologové

Ceny Mluvčí roku

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) vyhlásila vítěze ceny Mluvčí roku 2025 ve třech hlavních kategoriích: Mluvčí roku soukromého sektoru, Mluvčí roku veřejného a...

3. února 2026  20:30

Žák základní školy ve Francii napadl svou učitelku, zasadil jí tři bodné rány

Francouzští hasiči a záchranné služby zasahují v blízkosti střední školy La...

Žák základní školy na jihu Francie pobodal svou šedesátiletou učitelku výtvarné výchovy. Student deváté třídy zasadil učitelce nejméně tři bodné rány. Následně byl zatčen pro podezření z pokusu o...

3. února 2026  20:06

Ruská ekonomika zpomalila, ale i tak dál roste, trvá na svém Putin

Ruský prezident Vladimir Putin se v Kremlu účastní ceremonie přijetí...

Hrubý domácí produkt (HDP) Ruska v loňském roce vzrostl o jedno procento, uvedl ruský prezident Vladimir Putin na zasedání vlády. Tempo růstu by tak výrazně zpomalilo ze 4,3 procenta v roce 2024.

3. února 2026  20:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.