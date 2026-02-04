Jiná událost: 13letá školačka v Domažlicích se pokouší zavraždit dvě jiné děti, pobodá je nožem.
Oba případy z nedávné doby mají společné to, že je policisté museli odložit, neboť ani jeden z pachatelů nebyl trestně odpovědný. Útočící děti skončily v ochranné či ústavní výchově, lidově řečeno pasťáku. Tam mohou být do své plnoletosti.
Musí se vyřešit též otázka hranice pro legální pohlavní styk. Ta je dnes 15 let a je úzce svázána s trestní odpovědností. Prosté snížení věku trestní odpovědnosti by znamenalo, že by byl legální sex se třináctiletými.